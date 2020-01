Amato Ciciretti va a caccia di un'altra promozione

L'Empoli si conferma una delle formazioni più attive nel mercato di gennaio della Serie B. Dopo un girone d'andata largamente sotto alle aspettative la società del presidente Fabrizio Corsi è pronta a rivoluzionare l'organico per risalire la classifica e centrare quantomeno la qualificazione ai playoff.

Ad essere stravolto sarà in particolare l'attacco: in attesa dell'arrivo di almeno un centravanti è ufficiale l'ingaggio dal Napoli di Amato Ciciretti. Il trequartista classe '93 approda alla corte di Roberto Muzzi con la formula del prestito con diritto di riscatto e punterà a dimenticare la prima parte della stagione che lo ha visto ai margini della rosa del Napoli con in panchina Carlo Ancelotti prima e Rino Gattuso poi.

Per Ciciretti, che torna in B dopo la buona parentesi ad Ascoli nella seconda parte dello scorso campionato, l'obiettivo è quello di centrare la terza promozione in A della carriera dopo quelle con il Benevento nel 2017 e il Parma nel 2018.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 21:19