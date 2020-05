Amauri: "Giovinco a Parma può fare la differenza"

L'ex attaccante del Parma Amauri in una diretta Instagram con parmalive.com ha parlato di Sebastian Giovinco e del suo possibile ritorno in Emilia: "Può fare ancora la differenza? Sicuro. Ha troppa qualità, oggi ha 33 anni, non tanti. L’ho visto negli USA, ha fatto la storia, l’ho seguito molto. Qualsiasi età abbia può fare bene. Ancora sono tutte voci però, non c’è niente di concreto ancora".

"Io l’ho conosciuto nel 2008 quando era molto giovane e stava venendo dall’Empoli dove aveva fatto un campionato importante e l’ho ritrovato alla Juve. Un giornale ci ha dato un premio assieme, io miglior giocatore dell’anno e lui miglior giovane e si vedeva che era questione di tempo perché esplodesse. Dopo un anno l’ho ritrovato a Parma e assieme abbiamo formato un’ottima coppia, anche con Hernan Crespo che è stato uno dei primi a chiamarmi per dare una mano quell’anno. E’ stato spettacolare, c’è poco da dire. Mi ha fato un assist contro la Fiorentina e ho fatto gol in rovesciata, bellissimo".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 08:29