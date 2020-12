Amazon, dopo la Champions League si punta alla F1

Pochi giorni fa, Amazon ha annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione delle 16 migliori partite del mercoledì della Champions League per il triennio 2021-2024. Il colosso mondiale punta a diventare leader dell’intrattenimento sportivo, e per questo sembra che ora la sua attenzione sia rivolta al mondo della Formula 1.

Lo ha annunciato in’un intervista rilasciata al Finacial Times il presidente della F1 uscente, Chase Carey. In particolare, Chase ha rivelato di aver avuto colloqui sia con Jeff Bezos (Amazon), sia con tutte le maggiori piattaforme di intrattenimento in Streaming. Questo il suo pensiero a riguardo:

“Sono un partner incredibilmente importante e costituiscono un’opportunità per ampliare il nostro business”.

Fin troppo facile da capire, questa mossa punta infatti ad aumentare l’audience globale cercando di attrarre soprattutto gli spettatori più giovani sempre meno inclini a seguire lo sport in TV, preferendo piuttosto le piattaforme di streaming. Dall’altro lato, lo spostamento dei gran premi su Internet allontanerebbe invece gli spettatori più adulti, magari non abituati a seguire lo sport in questo modo.

OMNISPORT | 23-12-2020 18:20