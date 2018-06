Amazon trasmetterà la Premier. Novità che può cambiare il mercato

Le partite della Premier League 2018-19 saranno trasmesse su Amazon. Il colosso e-commerce ha appena acquisito per 90 milioni di sterline, pari a poco più di 102 milioni di euro, i diritti per la trasmissione in esclusiva di 20 partite della Premier League, il massimo campionato inglese, per tre stagioni a partire dal 2019.

Il pacchetto Amazon prevede la trasmissione in streaming di 10 partite che si giocheranno durante una festività nazionale (“bank holiday”) e altre dieci che saranno giocate in turni infrasettimanali. Questa invece la ripartizione complessiva delle partite della Premier dal 2019: Amazon trasmetterà 20 match, Bt ne trasmetterà 52 e Sky 128.

In Premier League questa è la prima volta che vengono venduti i diritti in esclusiva per lo streaming. Il risultato economico però, secondo il Guardian, sarebbe inferiore a quanto la Premier league si sarebbe aspettata dalla commercializzazione dei diritti per lo streaming.

Se per la Premier è la prima volta, non la è per Amazon che solo nello scorso aprile si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva in Gran Bretagna gli Us Open di tennis; mentre grazie a un accordo con Eurosport consente al sito di Jezz Bezos di trasmettere anche gli Australian open e il Roland Garros facendo pagare 89 euro ai propri abbonati che pagano 89 euro. Oltre a questo in Gran Bretagna Amazon trasmette i match dell’Atp world tour e in Europa dei match della National football league statunitense, ma non in esclusiva: un pacchetto che per Amazon è stato un investimento da 130 milioni di dollari.

C’è chi spera e chi profetizza l’arrivo di Amazon anche su altri mercati un po’ saturi come quello italiano, che proprio in questi giorni sta vivendo una vera e propria guerra per l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Innegabile che l’arrivo di un colosso del genere porterebbe ulteriore concorrenza, aprendo scenari finora inediti.

VIRGILIO SPORT | 08-06-2018 09:19