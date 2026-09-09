America's Cup 2027, i sogni e le emozioni della Scuola Vela Mascalzone Latino

“Questo sport è un sogno. È tutto troppo bello”. E ancora: “Per me la vela è tutto”. Sono le voci, le emozioni e i sogni dei ragazzi della Scuola Vela Mascalzone Latino di Napoli, protagonisti di un video emozionale diffuso sui canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’America’s Cup 2027 incaricato dal governo italiano. Parole semplici. Ma dentro quelle parole c’è tutto il significato dello sport quando diventa un’opportunità. C’è la scoperta di un mondo nuovo. C’è la voglia di imparare. C’è la fiducia di poter andare oltre. Alla Scuola Vela Mascalzone Latino, ragazzi a partire dai sei anni, molti dei quali provenienti da contesti di disagio economico e sociale, imparano ad andare in barca. Ma soprattutto imparano a stare insieme, a rispettare le regole, ad assumersi responsabilità, ad affrontare le difficoltà, a governare una barca. E, insieme, a governare la propria rotta. È questo il valore dello sport quando diventa educazione. Fonte: us Sport e Salute (NPK)