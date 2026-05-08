America's Cup, a Napoli niente regate preliminari prima di ottobre: i lavori a Bagnoli sono in ritardo

A Napoli non si gareggerà con le prime regate preliminari in vista della LVC prima del mese di ottobre: l'area di Bagnoli si sta rifacendo il look, ma i tempi sono troppo stretti.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Hanno tutti fretta di scendere in acqua, ma almeno a Napoli dovranno pazientare un po’ più a lungo del previsto. Perché le regate preliminari originariamente programmate per il mese di luglio nel golfo che tra poco più di un anno ospiterà le fasi conclusive della LVC e soprattutto quelle della 38esima America’s Cup dovranno essere spostate necessariamente almeno nei mesi autunnali. Il motivo? I ritardi nel completamento dei lavori nell’area di Bagnoli, quella individuata per accogliere tutti i consorzi che parteciperanno alla corsa alla Old Maug. Un’area riqualificata dopo una lunga e complessa operazione di bonifica, che pure al netto degli ingenti sforzi sin qui profusi non consentirà di far sbarcare le imbarcazioni nell’estate alle porte.

Il cantiere avanza, ma fino a fine settembre non verrà consegnato

Da settimane il Commissario Straordinario per la bonifica di Bagnoli, Gaetano Manfredi, è al lavoro per riuscire a consegnare il cantiere nel minor tempo possibile. La complessità del progetto, ma soprattutto la sua valenza a livello di riqualificazione di un territorio che attendeva proprio un evento di tale portare per rilanciarsi, rendono le cose un po’ più complicate del previsto.

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Predisporre l’intera area attrezzata per ospitare i team, con tutte le infrastrutture e i servizi adeguatamente completati, richiede uno sforzo comune non indifferente, ma soprattutto lascia aperte diverse porte che hanno portato alla decisione di non mettere già a calendario la data delle regate preliminari da programmare a Napoli nell’anno corrente.

“Non abbiamo fissato alcuna data all’infuori di quella di Cagliari del 21-24 maggio prossimi”, hanno ribadito dal comitato di Sport e Salute che si occupa dell’allestimento della struttura.

A Cagliari tra due settimane le prime sfide con gli AC40

Il crono programma aggiornato degli interventi da apporre all’area di Bagnoli prevede la consegna del cantiere per la fine di settembre, dando così modo ai team di organizzare il trasferimento negli appositi hangar nei primi giorni di ottobre “allo scopo di consentirne l’alaggio delle imbarcazioni e le attività funzionali all’insediamento e alla piena operatività dei team”.

A Cagliari invece è praticamente tutto pronto per il debutto dei 6 team che hanno deciso di aderire all’AC Partnership, il nuovo consorzio che gestirà la coppa nel suo insieme. Nel Golfo degli Angeli si gareggerà con scafi AC40, mentre solo nei giorni successivi gli AC75 (quelli che gareggeranno nella LVC prima e poi in America’s Cup) potranno debuttare in acqua.

Assieme a Luna Rossa ci saranno Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Alinghi, American Racing e La Roche-Posay, mentre per il momento le notizie riguardanti l’aggiunta di una imbarcazione australiana non hanno più trovato spazio nei consueti rumors dedicati alla competizione. Visti i tempi sempre più stretti, la sensazione è che se ne riparlerà per la 39esima edizione.