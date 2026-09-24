America's Cup, Caivano: festa con stelle e trofeo per 350 bambini al "Pino Daniele"

C’è un filo che unisce Caivano al Golfo di Napoli. È il vento, quello che soffierà durante l’America’s Cup e che oggi ha attraversato il centro sportivo ‘Pino Daniele’ dove oltre 350 ragazze e ragazzi dell’IC3 Parco Verde sono stati protagonisti di un’anticipazione concreta di quello che accadrà nel 2027, quando Napoli diventerà il palcoscenico mondiale della vela.

I bambini hanno potuto assistere e partecipare a simulazioni di navigazione nei pochi metri d’acqua della vasca dell’ex Delphinia. È qui che si è chiuso un cerchio: quella che un tempo a Caivano era diventata simbolo di degrado e abbandono, oggi è una piscina dove si può sognare anche di essere su un vero e proprio campo di regata. Lo sport come strumento di trasformazione: è l’immagine che racconta più di qualsiasi parola la rigenerazione del ‘Pino Daniele’ grazie alla visione del Governo di Giorgia Meloni e all’impegno concreto di Sport e Salute e Fiamme Oro. Fonte: us Sport e Salute (NPK)