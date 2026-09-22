Scontro tra l'imbarcazione britannica e un gommone di assistenza del team svizzero, lievi conseguenze per Dylan Fletcher. Venerdì il via alla regata preliminare.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Spiacevole fuori programma durante gli allenamenti in vista delle regate preliminari della prossima edizione dell’America’s Cup, la prima di sempre in Italia nella straordinaria cornice del Golfo di Napoli. Uno scontro tra un’imbarcazione e un gommone ha provocato danni all’AC40 di GB1 e, soprattutto, ha causato ferite al timoniere, Dylan Fletcher. È stato proprio il team britannico a dar conto dell’accaduto, detetminato da una collisione – del tutto fortuita – tra il catamarano inglese e un gommone del Tudor Team Alinghi, l’equipaggio che difende i colori rossocrociati della Svizzera.

America’s Cup, la collisione GB1-Alinghi

La dinamica dell’accaduto è contenuta in una nota di GB1 diffusa anche sui canali ufficiali dell’America’s Cup: “L’AC40 di GB1 ha riportato danni in seguito a una collisione con un gommone di assistenza del Tudor Team Alinghi, avvenuta durante un allenamento nel Golfo di Napoli in vista della seconda Regata Preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup“, si legge sull’account ufficiale del team britannico. “L’incidente è avvenuto sul campo di regata mentre GB1 si preparava per la partenza della prima prova di allenamento, affiancato da altri nove AC40″. Lo scontro, naturalmente, ha provocato la sospensione delle operazioni.

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Le condizioni del timoniere ferito a Napoli

Il resoconto di GB1 prosegue: “Dopo l’incidente, tutti i membri dell’equipaggio dell’AC40 di GB1 e il personale a bordo del gommone del Tudor Team Alinghi sono risultati incolumi. Dylan Fletcher, timoniere di dritta di GB1, ha riportato una lieve ferita al volto“. Una ferita prontamente medicata a terra e che non preoccupa più di tanto in vista degli allenamenti e delle regate dei prossimi giorni. Più rilevanti i danni all’imbarcazione, che costringeranno il personale del team a un piccolo tour de force: “L’AC40 di GB1 è rientrato a terra dopo l’incidente e il team sta attualmente valutando l’entità dei danni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti“, si conclude la nota.

Dal 25 al 27 settembre le regate preliminari

Incidente a parte, tutto procede secondo copione a Napoli, dove cresce l’attesa per il via delle regate preliminari, piccolo grande antipasto della Louis Vuitton Cup, in programma nella primavera del 2027, e dell’America’s Cup vera e propria, la finale tra i defender di New Zealand, già ammessi alle prove decisive, e la vincente del lungo percorso tra gli sfidanti, tra cui figura Luna Rossa, unica imbarcazione italiana al via. Giovedì 24 settembre è prevista la presentazione ufficiale di team ed equipaggi e un allenamento, da venerdì 25 a domenica 27 invece si svolgeranno otto regate di flotta, chiuse nel pomeriggio di domenica dal match race finale.