America's Cup, Ken Read: "Saranno l'Italia e Napoli a vincere"

“Quando guardi l’area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ti rendi conto che alla fine saranno l’Italia e Napoli a vincere”. A dirlo è Ken Read, uno dei velisti più famosi e vincenti al mondo e Ceo dell’American Racing Challenger Team Usa, a poco più di dieci giorni dal via della regata preliminare dell’America’s Cup, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre. In un’intervista diffusa dai canali ufficiali di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’America’s Cup 2027 incaricato dal Governo italiano, Read sottolinea il valore della trasformazione di Bagnoli e della legacy che la Coppa può lasciare sul territorio: “Ci sono state diverse America’s Cup utilizzate per rivitalizzare le comunità, per cambiarle in meglio. Quello che sta accadendo qui contribuirà a rigenerare profondamente tutta l’area”. Una visione che, spiega Read, coincide con quella di American Racing Challenger.