America's Cup, Max Sirena rassicura: "Luna Rossa ci sarà". I dettagli da limare per l'AC Partnership

Dopo i dubbi sollevati nei giorni scorsi, dal quartier generale di Luna Rossa arriva la conferma che il consorzio italiano sarà al via della prossima America's Cup.

Un’America’s Cup a Napoli senza Luna Rossa è possibile? La risposta è certamente negativa, anche se ad oggi l’imbarcazione italiana non risulta ancora ufficialmente iscritta all’edizione numero 38 della più antica competizione velica e sportiva al mondo. Un dettaglio che non era sfuggito agli occhi più attenti, tale da richiedere una precisazione da parte dell’entourage stesso dello scafo che fa capo a Patrizio Bertelli, perché la preoccupazione degli appassionati (e, va detto, anche delle istituzioni locali e governative italiane) aveva comunque ragione d’esistere.

Sirena non vede l’ora: “La preparazione sta andando avanti”

Max Sirena, confermato amministratore delegato di Luna Rossa anche per la prossima campagna di America’s Cup, c’ha tenuto a far sapere che la situazione è assolutamente sotto controllo, sebbene alcuni dettagli legati al nuovo concordato che dovrà gestire ogni aspetto organizzato della competizione (il famigerato AC Partnership voluto dal defender Emirates Team New Zealand e dal challenge of record Athena Racing) abbiano rallentato le operazioni di ingresso del consorzio italiano.

“Abbiamo cominciato da diversi mesi la preparazione in vista della nuova campagna di America’s Cup, e quindi non siamo affatto intenzionati a tornare sui nostri passi”, ha spiegato Sirena, ospite di una cerimonia che ha visto l’emissione di due francobolli celebrativi dedicati ai successi di Luna Rossa nella Women’s America’s Cup e nella Youth America’s Cup maschile nel corso dell’edizione disputata nel 2024 a Barcellona.

“Stiamo aspettando una serie di informazioni da parte dei due scafi che hanno promosso questa AC Partnership per cercare di essere sicuri di iniziare col piede giusto, e soprattutto venendo a conoscenza di tutte le caratteristiche principali che governeranno il prossimo biennio. L’obiettivo di tutti è quello di cercare di avere un evento di successo spettacolare, ovviamente con un occhio all’Italia visto che per la prima volta nella storia sarà il nostro paese a ospitare le regate per l’assegnazione della brocca”.

L’incertezza sulle partecipanti: per ora Luna Rossa è la terza…

Sirena ha fatto capire che Luna Rossa è comunque ben consapevole di ciò che l’attende, focalizzando i motivi del ritardo nell’ingresso del nuovo concordato proprio il relazione a questioni legate all’organizzazione dell’evento. “Quelli passati sono stati mesi importanti perché, al di là dell’aspetto puramente sportivo, ci sono stati tanti ingressi nuovi nel team, sia per ciò che riguarda la parte sportiva, sia per quella tecnica e legata all’organizzazione in generale.

Il focus è sulla preparazione tecnico-sportiva, quindi tutta la parte di sviluppo sta andando avanti con il design team, con un forte coinvolgimento dalla parte velistica”. Ad oggi, solo New Zealand e Athena risultano iscritte alla prossima America’s Cup: American Magic ha rinunciato, Alinghi non pare interessata e Orient Express è dubbiosa.