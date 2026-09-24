America's Cup, Napoli: sul lungomare Caracciolo in arrivo il "pontone"

Un pontone sul lungomare Caracciolo, in dialogo con la Colonna Spezzata, per cambiare il volto del mare di Napoli in vista dell’America’s Cup 2027: è il nuovo spazio ideato e realizzato da Sport e Salute, un’isola sull’acqua, nuovo punto di incontro tra terra e mare, sport e città. Qui, mentre gli AC40 volano sul Golfo, nasce un luogo che non c’era, pensato per accogliere persone, emozioni e storie e per creare un nuovo punto di relazione tra la città e il mare.

Il pontone, lungo 37 metri e largo 30, pesa circa mille tonnellate. Potrà ospitare fino a 100 persone. È stato realizzato al Molo dell’Immacolatella Vecchia da dove è partito questa mattina all’alba per un breve tragitto via mare che l’ha condotto sul Lungomare Caracciolo, all’altezza dell’acquario, a pochi metri dalla Villa Comunale. L’installazione sarà già utilizzata per eventi in occasione della regata preliminare in programma a Napoli. Qui comincia il viaggio verso l’America’s Cup 2027. Fonte: us Sport e Salute (NPK)