Tutto ciò che c'è da sapere sull'evento velico in calendario dal 25 al 27 settembre nelle acque del Golfo, succoso antipasto della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup 2027.

Tre giorni di regate di flotta, grandi sfide e il match race finale in una cornice di straordinaria bellezza e di eccezionale incanto, tra sole, vento e mare e una skyline che sembra davvero un angolo di Paradiso: a Napoli dal 25 al 27 settembre vanno in scena le regate preliminari di America’s Cup, ultimo atto prima delle gare vere e proprie che domineranno la scena nel 2027, la Louis Vuitton Cup e l’America’s Cup vera e propria. Dopo l’appuntamento di Cagliari dello scorso 22-24 maggio, la scena si sposta nel capoluogo partenopeo, che sarà teatro anche dei più importanti e prestigiosi appuntamenti in calendario tra qualche mese.

America’s Cup: cosa sono le regate preliminari

Le Preliminary Regatta dell’America’s Cup sono qualcosa di più di un semplice allenamento e mettono in palio un titolo, con tanto di premiazione per il vincitore. Più che un “torneo” vero e proprio, in ogni caso, possono essere considerate una via di mezzo tra un’esibizione e una “prova generale” in vista degli appuntamenti dei prossimi mesi. Le sette imbarcazioni al via si sfideranno tutte insieme in una serie di regate di flotta, dove il piazzamento sarà associato a un punteggio. Nell’ultima giornata, domenica 27, il match race decisivo decreterà il team vincitore della mini kermesse.

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AC40, le imbarcazioni dell’America’s Cup di vela

Le imbarcazioni che partecipano alle regate preliminari, alla Louis Vuitton Cup e alla stessa America’s Cup, sono gli AC40, dei foil identici per tutti i team e capaci di superare i 40 nodi di velocità. La caratteristica principale di questo tipo di barche, dei veri e propri catamarani, è costituita dalle “ali” che sono invisibili, dal momento che sono al di sotto del pelo dell’acqua. Per ogni regata di flotta le imbarcazioni dovranno completare un tratto di mare compreso tra i 2,2 e i 2,8 km per regata, con una velocità minima del vento di 7,5 nodi e una massima di 21. Le prime due imbarcazioni al termine della tre giorni daranno vita al match race finale.

America’s Cup a Napoli: dove si svolgono le gare

Il campo di gara è costituito da uno spicchio di acqua situato nel Golfo di Napoli, di fronte a Mergellina. Le basi e il quartier generale dei vari team sono situate nell’area di Bagnoli, un tempo occupata dagli stabilimenti dell’ex Italsider. La Race Village, da dove sarà possibile assistere gratuitamente alle competizioni, è invece posizionata alla Rotonda Diaz, al centro del lungomare di via Caracciolo. L’ingresso è gratuito e non è necessario acquistare alcun biglietto in occasione dell’evento e delle numerose iniziative collaterali, di spettacolo, di cultura ed enogastronomiche, a esso collegate.

Regate preliminari a Napoli, il calendario dettagliato

Il calendario completo delle regate preliminari di Napoli.

Giovedì 24 settembre: prove e allenamenti non competitivi

ore 14.10: Fleet Race A

ore 14.46 Fleet Race B

ore 15.27 Fleet Race C

Venerdì 25 settembre: prima giornata delle regate di flotta

ore 14.10: Fleet Race A

ore 14.46 Fleet Race B

ore 15.27 Fleet Race C

Sabato 26 settembre: seconda giornata delle regate di flotta gare

ore 14.10: Fleet Race A

ore 14.46 Fleet Race B

ore 15.27 Fleet Race C

Domenica 27 settembre: terza giornata delle regate di flotta e match race finale

ore 14.10: Fleet Race A

ore 14.46 Fleet Race B

ore 15.27 Match Race Final

Vela, regate preliminari: regolamento, classifica e tv

Per stilare la classifica delle varie regate di flotta si assegnano i seguenti punteggi: 10 punti al vincitore, 9 punti al secondo classificato, 8 punti al terzo, 7 punti al quarto, 6 punti al quinto, 5 punti al sesto, 4 punti al settimo, 3 punti all’ottavo, 2 punti al nono, 1 punto al decimo. Una singola regata non può durare più di trenta minuti e il distacco massimo dal vincitore non può superare i cinque minuti. Il tempo massimo per raggiungere il primo cancello è fissato in sette minuti. Tutte le regate preliminari saranno trasmesse in tv in chiaro sulla Rai e in pay-tv su Sky. Diretta streaming per abbonati anche su NOW.

America’s Cup a Napoli: i team in gara (due per Luna Rossa)

Queste le imbarcazioni ai nastri di partenza delle regate preliminari di Napoli.