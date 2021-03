America's Cup: da mercoledì due gare al giorno

Cresce sempre più l’attesa per il duello tra Team New Zealand (defender) e Luna Rossa (sfidante). La situazione in Nuova Zelanda è migliorata sensibilmente (in ottica restrizioni Covid-19) e mercoledì 10 marzo comincerà, ufficialmente, l’America’s Cup.

Due gare al giorno, a partire da mercoledì. Dopo una pausa di 24 ore, in acqua venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno seguente, sino a che uno dei due team non raggiungerà sette vittorie, ovvero conquisterà matematicamente il successo. Luna Rossa è pronto a giocarsi le sue carte.

OMNISPORT | 07-03-2021 08:44