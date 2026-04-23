America's Cup, Luna Rossa in acqua il 26 maggio con l'AC75. Alinghi, collaborazione con... Ben Ainslie

Cresce l'attesa per la prima regata preliminare delle imbarcazioni che concorreranno per l'America's Cup del 2027. Bertarelli ha chiamato Paul Goodison, ex American Magic

Manca più di un anno all’appuntamento con la 38esima edizione dell’America’s Cup, ma i 5 team che proveranno a diventare lo sfidante ufficiale di Emirates Team New Zealand sono già al lavoro per predisporre ogni dettagli in vista delle tappe di avvicinamento al sfida in programma a Napoli nel luglio del 2027. Con Luna Rossa che è una delle imbarcazioni più “attenzionate” dagli appassionati, essendo anche quella che si ritroverà a giocare in casa l’evento che potrebbe realmente cambiare la storia della vela italiana, e non solo.

Luna Rossa in acqua il 26 maggio con la barca per la coppa

Max Sirena, lo skipper del consorzio che fa capo alla famiglia Bertelli (quindi al gruppo Prada), ha annunciato le tappe di avvicinamento alla prossima America’s Cup, svelando anche quando avverrà la prima uscita in acqua ufficiale della nuova imbarcazione italiana. “Il 26 maggio usciremo con l’AC75 col quale andremo a competere nel corso degli appuntamenti che porteranno alla Louis Vuitton Cup”, ha spiegato.

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“Prima, dal 21 al 24 maggio, saremo impegnati nella regata preliminare nel Golfo degli Angeli, in quella Cagliari che ci sta ospitando ormai da diversi mesi e dove abbiamo deciso di mettere su il nostro quartier generale”, ha spiegato Sirena. “Sono davvero tanti anni che aspettavamo di disputare un simile evento in Italia ed è bellissimo cominciare questo nuovo percorso da Cagliari. Per tutta la città, ma anche per la Regione Sardegna, si tratta di una straordinaria vetrina per farsi conoscere al resto del mondo. Dal punto di vista sportivo, sarà un battesimo per tutti noi del team, visto che ci presenteremo con diverse novità e quindi avremo bisogno di fare molta pratica”.

La più attesa riguarda la presenza di Peter Burling, il 35enne neozelandese che dopo tre campagne vittoriose ha deciso di sposare il progetto Luna Rossa, sfruttando il nuovo regolamento che ha aperto alla possibilità di schierare velisti di altra nazionalità.

Riecco Alinghi. Bertarelli si affida all’esperienza di Goodison

Con Luna Rossa a Cagliari, nelle regate preliminari che si disputeranno su scafi AC40, ci saranno anche Emirates Team New Zealand (che parteciperà a tutti i round preliminari per preparare la difesa della coppa), i britannici di Athena Racing, i francesi di La Roche-Posay, gli statunitensi di American Racing e gli svizzeri di Tudor Team Alinghi.

Quest’ultimi, di stanza a Barcellona in queste settimane, hanno svelato sia il nuovo look dell’imbarcazione, sia la conformazione base del team che scenderà in acqua a Cagliari a fine maggio. Tra le novità più rilevanti, la presenza come skipper e timoniere di Paul Goodison, campione olimpico di laser a Pechino 2008, nonché impegnato più volte in America’s Cup (nel 2024 era su American Magic). Con lui anche Phil Robertson, tra i big della specialità nel SailGP, e Pietro Sibello in qualità di trimmer, reduce dalle esperienze su Luna Rossa.

La collaborazione con Athena Racing può produrre vantaggi

Il team svizzero sta portando avanti lo sviluppo dell’AC75 a Genova sotto la guida del direttore velico David Endean, che come spiegato dall’armatore Ernesto Bertarelli ha avviato anche una partnership con Athena Racing di Ben Ainslie, cosa attualmente prevista all’interno del nuovo protocollo creato appositamente per la gestione della competizione.

Nelle intenzioni di Alinghi c’è però soprattutto la volontà di costruire un progetto a lungo termine. “Sarà dura competere con le rivali in questa edizione della Louis Vuitton Cup”, hanno spiegato Goodison e Bertarelli in un meeting con la stampa. “C’è però l’intenzione di poter cominciare un nuovo progetto praticamente dalla base, e svilupparlo con costanza e passione negli anni a venire. Le competenze ci sono tutte, servirà solo avere un po’ di pazienza e il lavoro alla lunga pagherà. E di sicuro avere Ben Ainslie come possibile partner a livello di sviluppo e conoscenze sarà di grande aiuto”.