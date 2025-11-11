Lautaro in Angola con Messi e Nico Paz, ma l'amichevole dell'Argentina è un caso: milioni, vaccini e veleni

Fa discutere l'amichevole (a peso d'oro) dei campioni del mondo a Luanda: tanti big rinunciano a causa del protocollo sanitario per la febbre gialla, il Toro regolarmente in campo.

Tempo di pausa per le Nazionali, ma lo sguardo è già rivolto al 26 novembre, quando al Metropolitano si affronteranno l’Atletico Madrid di Simeone e l’Inter guidata da capitan Lautaro Martinez, in una sfida intrisa di identità argentina. In preparazione alla quinta giornata della fase campionato di Champions, oltre ai consueti aspetti tattici e tecnici emerge un fattore inatteso: le vaccinazioni.

L’Argentina, infatti, il 14 novembre volerà in Angola, con esattezza a Luanda, per una ricca amichevole, ma l’ingresso nel Paese richiede specifici vaccini. Non tutti i convocati di Scaloni, però, avrebbero completato il ciclo sanitario necessario. In particolare, sono tre i giocatori dell’Atletico che non prenderanno parte al viaggio.

Angola-Argentina, tre atletisti non partiranno per l’amichevole

Julian Alvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone non partiranno per l’amichevole in Angola. Come già emerso, i tre non hanno completato il ciclo sanitario richiesto per l’ingresso nel Paese: è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla e le procedure necessarie non sono state concluse in tempo. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione argentina. Tra i convocati, invece, ci sarà Lautaro Martinez, che nei giorni scorsi a Milano ha completato la profilassi prevista. Il capitano dell’Inter volerà dunque a Luanda e sarà pienamente a disposizione del commissario tecnico Scaloni, insieme a Leo Messi, Nico Paz e Perrone.

Inter, prima dell’Atletico c’è il derby con il Milan

L’assenza dall’amichevole in Angola rappresenta un dettaglio non irrilevante in vista della sfida di Champions tra i Colchoneros e l’Inter di Chivu. Alvarez, Molina e Giuliano Simeone, rimasti a riposo, arriveranno al confronto senza viaggi intercontinentali né variazioni climatiche da gestire. Situazione differente per Lautaro Martinez, che rientrerà ad Appiano solo la prossima settimana dopo una trasferta impegnativa, con inevitabili effetti sulla preparazione rispetto ai giocatori dell’Atletico. Da considerare inoltre che, prima del match di Madrid, l’Inter affronterà il derby contro il Milan il 23 novembre.

Amichevole di lusso: ecco quanto incasserà l’Albiceleste

L’amichevole in Angola è un vero e proprio appuntamento di lusso. Per ospitare la partita del 14 novembre, il Paese ha messo sul tavolo circa 12 milioni di euro, per una sfida pensata per celebrare i 50 anni dell’indipendenza, terminata nel 1975. Una cifra imponente, destinata ad assicurarsi la presenza di Messi, non incluso nelle convocazioni di Ct Scaloni per ottobre ma rientrato per questa amichevole, di Lautaro Martinez e del resto della Seleccion. Di fatto, secondo l’Equipe, anche il Marocco aveva chiesto all’Argentina un’amichevole con Messi in squadra, rinunciando poi dinanzi alla richiesta di 10 milioni da parte della Federcalcio Albiceleste.