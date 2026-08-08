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Chelsea-Milan 3-0 PAGELLE: figuraccia Amorim, Diavolo scandaloso, Ramos già rimandato

I top e flop: Joao Pedro doppietta, super gol di Caicedo che chiude i conti e mortifica i rossoneri di Amorim. Torriani subisce tre reti, Terracciano e Gabbia i peggiori

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Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Una sconfitta, bella pesante, poi due pareggi e una sola vittoria. Il bilancio del neo tecnico rossonero Ruben Amorim è drammatico per la fase pre-stagionale. Il Milan crolla a Giacarta in amichevole contro il Chelsea che domina in lungo e in largo e fa prevalere lo strapotere fisico e la brillantezza agonistica sul Diavolo indomito e mai in partita. Troppo sterile il gioco, il possesso palla rossonero e quasi nulle le manovre offensive: nel corso del primo tempo i rossoneri non tirano mai in porta.

Sblocca la gara Joao Pedro con un colpo di testa, poco prima della fine di un primo tempo noioso e indecifrabile per i rossoneri. A raddoppiare è ancora l’attaccante brasiliano che sigla una doppietta – due minuti dopo l’inizio della ripresa – con un grande inserimento in area alle spalle di Terracciano e Gabbia, con Torriani in netto ritardo in uscita su un cross tagliente. A concludere i giochi è Caicedo che al 51′ da fuori area realizza una gran rete con un destro al volo su cross ad uscire. Termina così l’amichevole dei rossoneri, finora la peggiore prestazione registrata: a poche settimane dall’inizio del campionato è già allarme.

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Chelsea-Milan, la chiave tattica

Nell'ultima amichevole in Indonesia il tecnico rossonero Amorim schiera il 3-4-2-1 con alcune novità di formazione. A centrocampo c'è la coppia Modric-Comotto (i due agiscono da vertici bassi) con Leao schierato più avanti in posizione di trequartista. Panchina, invece, per Goncalo Ramos con Camarda schierato titolare come centravanti.

Il Chelsea, invece, risponde con il 4-2-3-1 e riesce a dominare in lungo e in largo sul piano del gioco e nelle ripartenze offensive. Bene i Blues anche nel gioco sulle fasce, su cui sovrastano i rossoneri. Malissimo i rossoneri che in fase di pressing fanno poco o nulla.

Dal secondo tempo diventano otto i cambi per Ruben Amorim: entrano Diawara, Gabbia, Saelemaekers, Jashari, Musah, Bartesaghi, Nkunku e Ramos. Superstiti solo Torriani, F. Terracciano e Loftus-Cheek (gli ultimi due poi sostituiti nel corso del secondo tempo). I rossoneri subiscono in netta difficoltà il gioco dei Blues e le ripartenze avversarie che dilagano nel secondo tempo.

Amorim senza 10 giocatori

Nonostante due pareggi e una vittoria in amichevole, per la gara contro il Chelsea, il Milan non ha potuto contare sulla totalità della rosa a disposizione. Infatti, sono 10 in totale gli indisponibili rossoneri tra cui Mario Gila - rientrato a Milano per infortunio - e Pietro Terracciano. Il difensore spagnolo si sta allenando a Milanello con Pulisic e Gimenez, anche loro ai box ma da più tempo.

Anche Kostic, Ossola, Borsani e Guernier sono rientrati in anticipo a Milano lasciando la tourné. Assenti anche nel Milan - per vacanza post Mondiale - i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot.

I top del Milan

  • Leao 6. Non spinge in modo sostanziale sull'acceleratore ma in fase offensiva è tra i migliori, seppur mai decisivo. Fuori dal 45' del primo tempo.
  • Modric 6. Discreta prima mezz'ora di gioco, non commette errori ma non brilla nemmeno. Pulito in fase di fraseggio, ancora indietro sul piano della condizione fisica.

I flop del Milan

  • Torriani 5. Impassibile agli attacchi dei Blues, in ritardo nelle uscite. Subisce tre reti che annullano qualche buona parata.
  • Terracciano 5. Non chiude su Joao Pedro che si inserisce in area e raddoppia al 46' del secondo tempo con un inserimento in area.
  • Gabbia 5.5. In ritardo nelle letture difensive, complice dell'errore in marcatura con Terracciano sul raddoppio di Joao Pedro.
  • Camarda 5.5. Mai decisivo in fase offensiva.
  • Pavlovic 5.5. Ammonito, lento nelle letture e negli anticipi in fase difensiva.
  • Ricci 5.5. Entra nella ripresa, quasi mai decisivo nei duelli a centrocampo e in fase di impostazione.
  • Ramos 5.5. Entra nella ripresa, conquista poche occasioni nel secondo tempo. Rimandato.
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