Chelsea-Milan 3-0 PAGELLE: figuraccia Amorim, Diavolo scandaloso, Ramos già rimandato

I top e flop: Joao Pedro doppietta, super gol di Caicedo che chiude i conti e mortifica i rossoneri di Amorim. Torriani subisce tre reti, Terracciano e Gabbia i peggiori

Una sconfitta, bella pesante, poi due pareggi e una sola vittoria. Il bilancio del neo tecnico rossonero Ruben Amorim è drammatico per la fase pre-stagionale. Il Milan crolla a Giacarta in amichevole contro il Chelsea che domina in lungo e in largo e fa prevalere lo strapotere fisico e la brillantezza agonistica sul Diavolo indomito e mai in partita. Troppo sterile il gioco, il possesso palla rossonero e quasi nulle le manovre offensive: nel corso del primo tempo i rossoneri non tirano mai in porta.

Sblocca la gara Joao Pedro con un colpo di testa, poco prima della fine di un primo tempo noioso e indecifrabile per i rossoneri. A raddoppiare è ancora l’attaccante brasiliano che sigla una doppietta – due minuti dopo l’inizio della ripresa – con un grande inserimento in area alle spalle di Terracciano e Gabbia, con Torriani in netto ritardo in uscita su un cross tagliente. A concludere i giochi è Caicedo che al 51′ da fuori area realizza una gran rete con un destro al volo su cross ad uscire. Termina così l’amichevole dei rossoneri, finora la peggiore prestazione registrata: a poche settimane dall’inizio del campionato è già allarme.

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