Inter-Inter U.23, 7-2: Bonny che show all'esordio! Lautaro croce e delizia, Calhanoglu il gol della pace

Lautaro torna in rete ma il vero spettacolo è il neo acquisto dei nerazzurri: Bonny realizza una rete all'esordio e conquista un calcio di rigore

Sfida in famiglia ad Appiano Gentile. L’Inter dei big vince la sfida contro la neonata Under 23 che disputerà la Serie C: termina 6-2 con uno show del neo acquisto Ange-Yoan-Bonny che, all’esordio, infiamma Appiano Gentile. Allo show dei gol partecipano anche Asslani al 32′, Lautaro Martinez al 42′, Esposito al 50′, Luis Enrique al 64′ con una bordata dalla distanza e Calhanoglu che torna in rete all’89’ sancendo la pace anche con il resto dei compagni. I tifosi sui social, però, non sono convinti della prestazione del capitano dell’Inter per due scivoloni nel primo tempo.

Bonny, show all’esordio con l’Inter

L’attaccante francese 21enne, ex Parma, ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter: in amichevole contro l’Under 23, il bomber si è già distinto in un primo tempo da urlo con una rete al 16′ e un calcio di rigore conquistato al 32′.

Ange-Yoan-Bonny, neo attaccante dei nerazzurri, ha disputato soli 45′ di gioco ma ha conquistato già l’occhio e l’attenzione dei tifosi soprattutto grazie ad una giocata in area e il relativo fallo subito da Re Cecconi; il calcio di rigore è poi stato realizzato da Asslani che ha battuto il portiere avversario con un piazzato rasoterra sul lato opposto.

Lautaro torna in rete ma non convince i tifosi

La quarta rete della gara (momentaneo 4-2) è stata realizzata da Lautaro Martinez al 42′. Il capitano dell’Inter ha giocato con gran serenità il primo tempo e oltre all’assist fornito per Bonny al 16′ è riuscito a siglare un golazo con pallonetto su lancio in profondità di Sucic.

Non restano però del tutto contenti i tifosi dell’Inter, c’è chi scrive: “Avrà fatto anche un bel gol e fornito un assist ma di gol se ne è mangiati altrettanti due…” E ancora: “Prestazione sufficiente per Lautaro, niente di che: ha fatto il suo e nulla di più.” E infine: “Il minimo che ha fatto Lautaro gli è riuscito perché di fronte aveva i giocatorini dell’Under 23, per me altri due gol li poteva anzi li doveva fare!”

I tifosi dell’Inter promuovono il mercato dei nerazzurri

I tifosi nerazzurri sono già fiduciosi per il calciomercato. Durante l’amichevole, infatti, sui social ci sono stati moltissimi commenti sui nuovi giocatori dell’Inter. C’è chi scrive: “A pensare che ora abbiamo Bonny ed Esposito al posto di Taremi e Arnautovic già è un sollievo”.

E ancora: “A me sinceramente Bonny sta già piacendo tanto e che intesa con Lautaro!”. Non si placano i commenti: “Sarà che ho un debole particolare per un certo francese che portava la maglia numero 14… ma vedere Bonny sfrecciare sulla fascia sinistra con lo stesso numero mi smuove qualcosa dentro. Mi provoca delle cose…”

C’è poi chi analizza la prestazione dei nerazzurri e dei prospetti dell’Under 23: “Buon primo tempo nonostante le gambe pesanti, buone indicazioni soprattutto dai nuovi subito titolari Bonny, Sucic Interessanti Cocchi e Berenbruch per u23 Gol di bonny, che si procura anche rigore trasformato da Asllani, Lautaro e autogol Kamate. Per u23 Spinacce’, Mosconi”.

Non si placano gli animi sul web: “La potenza offensiva è ok: arrivasse una quinta punta, saresti a posto (hai anche diversi centrocampisti che si possono inserire). Da sistemare l’equilibrio tra reparti e la fase difensiva: serve un ricambio per Acerbi, De Vrij e Darmian. Leoni sarebbe un gran colpo. Lautaro da rivedere”.

E infine: “Pio Esposito è l’attaccante più forte dell’Inter ma stanno comprando Lookman per togliergli minutaggio e venderlo l’anno prossimo così il posto di Lautaro è salvo…”

