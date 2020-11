Amichevole Italia-Estonia: probabili formazioni

In attesa delle due sfide che concluderanno il girone di Nations League contro Polonia e Bosnia, l’Italia sfida questa sera in amichevole (diretta tv alle 20.45 su Rai1) l’Estonia al ‘Franchi’ di Firenze.

In panchina non ci sarà Roberto Mancini, positivo al coronavirus e in isolamento senza sintomi. Al suo posto Alberico Evani, che guiderà una formazione per larghi tratti sperimentale. Spazio quindi a Sirigu in porta, mentre in attacco c’è curiosità per un possibile impiego dell’inedita coppia Lasagna-Grifo. In difesa, spazio a Bastoni, convocato in extremis.

Le probabili formazioni di Italia-Estonia:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Pikk, Baranov, Kuusk, Teniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Lilvak; Vassiljev; Sappinen. All.Voolaid

