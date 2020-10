Amichevole: Italia-Moldova, probabili formazioni

Oggi, al Franchi (inizio alle 20.45), è in programma Italia-Moldova, gara amichevole in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Polonia e Olanda. Sarà una Nazionale sperimentale per il CT Mancini.

Spazio a tanti giocatori in rampa di lancio. In particolare a tre giocatori del Sassuolo, ovvero Berardi, Locatelli e Caputo. Dall’altra parte, il CT Firat punterà su una squadra molto prudente (5-4-1).

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, G.Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini.

Moldova (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ginsari, Ionita; Damascan. All. Firat.

OMNISPORT | 07-10-2020 07:59