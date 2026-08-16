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Liverpool-Como 2-0 PAGELLE: Fabregas fallisce la prova di Champions, deludono i nuovi Couto e Liberali. Nico Paz non basta

I top e flop: Jacquet brilla all'esordio con i Reds con una rete al 44', Gakpo fa tutto con gol e assist. Il gioco di Fabregas non scardina gli inglesi, male Couto

5 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Lezioni di Champions. Il ko con l’Arsenal, solo ai rigori, aveva dato un’ iniezione di fiducia al Como di Fabregas ma, pochi giorni dopo, tutto è già cambiato: ad Anfield – ancora in amichevole – i lariani subiscono due reti nella prima metà e non reagiscono più contro i Reds che dominano in lungo e largo. La apre Gakpo, al 23′, con un inserimento in area alle spalle del neo acquisto Couto che perde la marcatura. Raddoppia, al 44′, Jacquet con un tiro di destro da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il neo acquisto 21enne francese dei Reds chiude la gara e annulla tutto quello di buono che aveva provato a fare Fabregas nella prima metà di gioco: pressing, baricentro alto e fase offensiva quanto meno attiva anche se poco efficace.

Cala il ritmo nella seconda metà, tra i tanti entra anche Nico Paz – al posto di Liberali che fa poco o nulla e soffre il confronto sulla fascia con Kerkez – ma non basta ai lariani per riaccendere la fiammella. Il Como non sfigura certamente, prova anche a concludere la gara mantenendo il pallino del gioco ma in fase realizzativa è poco o nulla e nei duelli individuali ha eccessiva difficoltà a passare. I top e flop della gara e il riassunto della prima sfida amichevole delle 12:30 tra le due rispettive squadre (riserve) a porte chiuse.

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Como-Liverpool, la chiave tattica

Altra amichevole internazionale di lusso - dopo il ko con l'Arsenal ai rigori ad Anfield - per gli uomini di Fabregas che si schierano a specchio con i Reds con il 4-2-3-1. Il Como 2.0 - dopo la gara odierna delle 12:30 sempre contro il Liverpool - si presenta con Douvikas punta centrale, sostenuto da Liberali sulla destra, Baturina al posto di Nico Paz e Jesus Rodriguez sulla sinistra. Spazio in mediana al nuovo acquisto Milla, in coppia con Da Cunha. Rivoluzione in difesa con tre neo acquisti su quattro: Couto è schierato in posizione di terzino destro, Kaiki ricopre la fascia sinistra ed al centro spazio anche al nuovo centrale Chalobah in coppia con Ramon con Butez confermato tra i pali.

I comaschi cercano di impostare il gioco dal basso ma, soprattutto nella prima fase di gara, soffrono il pressing alto del Liverpool. A quel punto Fabregas chiede ai suoi di sfruttare maggiormente le corsie esterne per far allargare la difesa dei Reds con gli inserimenti in profondità di Jesus Rodriguez e Liberali. I lariani, nonostante la rete subita nella prima mezz'ora di gioco, restano comunque molto alti come baricentro.

I Reds, invece, nel tentativo di concludere a rete, cercano la conclusione a sorpresa dalla distanza o il traversone sul lato opposto a tagliare l'area, essendo ben collaudata la difesa avversaria. Nella seconda metà di gioco calano i ritmi, il Liverpool non spinge più ed amministra il vantaggio dominando nei duelli.

I top e flop del Como

  • Jesus Rodriguez 6. Mette in difficoltà Allison con una conclusione potente e angolata da posizione defilata in area.
  • Milla 6. Sufficiente in fase di impostazione, cerca di rendersi pericoloso in fase offensiva.
  • Chalobah 6. Nessuna sbavatura nella prima metà di gara in cui parte titolare, cala fisicamente ad inizio ripresa.
  • Douvikas 5.5. Nessuna occasione offensiva rilevante, accompagna la manovra senza risultare determinante.
  • Kaiki 5.5. In fase di spinta cerca la conclusione dalla distanza.
  • Liberali 5. Marcato stretto da Kerkez che conquista tanti palloni nei duelli individuali.
  • Couto 5. Perde in area la marcatura su Gakpo in occasione del vantaggio dei Reds al 22'.

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I top flop del Liverpool

  • Jacquet 7.5 Doti da goleador, difesa da manuale. Debutto con il botto per il neo centrale difensivo francese dei Reds: rete al 43' che vale il 2-0 grazie ad un tiro di destro da posizione ravvicinata.
  • Gakpo 7.5. Sblocca la gara al 22' con un inserimento in area sulla fascia sinistra, su assist di Frimpong. Assist per Jacquet al 44'.
  • Frimpong 6.5. Assist per Gakpo con un cross sul lato opposto a tagliare l'area
  • Isak 6.5. Colpisce un palo al 7' con un tiro a giro di destro dalla distanza

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Liverpool-Como, come è andata la prima sfida delle 12:30

La prima amichevole a porte chiuse tra Liverpool e Como, disputata alle 12:30 all'AXA Training Centre di Kirkby e articolata in due tempi da 35 minuti, si è conclusa sullo 0-0. Un test ricco di occasioni, ma senza reti, prima degli impegni delle due squadre ad Anfield.

Tra i Reds si è rivisto dal primo minuto Alexis Mac Allister, alla sua prima presenza del precampionato. Liverpool pericoloso soprattutto con Victor Munoz, protagonista di diverse accelerazioni, mentre Trey Nyoni e Lewis Koumas hanno sfiorato il gol senza trovare la porta.

Anche il Como ha avuto le sue opportunità, in particolare con Assane Diao, che ha però sprecato la migliore occasione del primo tempo calciando lontano dal bersaglio da buona posizione. Non brilla neanche Alvaro Morata che parte titolare ma senza successo. Nel finale Will Wright ha sfiorato il vantaggio per il Liverpool, ma un intervento decisivo della difesa lariana ha mantenuto il risultato sullo 0-0 fino al fischio finale.

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