Liverpool-Como 2-0 PAGELLE: Fabregas fallisce la prova di Champions, deludono i nuovi Couto e Liberali. Nico Paz non basta

I top e flop: Jacquet brilla all'esordio con i Reds con una rete al 44', Gakpo fa tutto con gol e assist. Il gioco di Fabregas non scardina gli inglesi, male Couto

Lezioni di Champions. Il ko con l’Arsenal, solo ai rigori, aveva dato un’ iniezione di fiducia al Como di Fabregas ma, pochi giorni dopo, tutto è già cambiato: ad Anfield – ancora in amichevole – i lariani subiscono due reti nella prima metà e non reagiscono più contro i Reds che dominano in lungo e largo. La apre Gakpo, al 23′, con un inserimento in area alle spalle del neo acquisto Couto che perde la marcatura. Raddoppia, al 44′, Jacquet con un tiro di destro da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il neo acquisto 21enne francese dei Reds chiude la gara e annulla tutto quello di buono che aveva provato a fare Fabregas nella prima metà di gioco: pressing, baricentro alto e fase offensiva quanto meno attiva anche se poco efficace.

Cala il ritmo nella seconda metà, tra i tanti entra anche Nico Paz – al posto di Liberali che fa poco o nulla e soffre il confronto sulla fascia con Kerkez – ma non basta ai lariani per riaccendere la fiammella. Il Como non sfigura certamente, prova anche a concludere la gara mantenendo il pallino del gioco ma in fase realizzativa è poco o nulla e nei duelli individuali ha eccessiva difficoltà a passare. I top e flop della gara e il riassunto della prima sfida amichevole delle 12:30 tra le due rispettive squadre (riserve) a porte chiuse.