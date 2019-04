Amichevole Monza-Milan, Berlusconi ci scherza sopra

Molto presto Adriano Galliani potrebbe tornare a vedere giocare il Milan dal vivo. Ma non da tifoso. In attesa della scalata del Monza verso la Serie A sta infatti prendendo forma la possibilità che in estate si giochi l’amichevole di lusso tra i brianzoli e i rossoneri, rinverdendo i fasti degli anni ’80 e '90, quando il derby lombardo era un’abitudine nel pre-campionato.

Commentando l’ipotesi il nuovo presidente del Monza, Paolo Berlusconi, ha scherzato in questi termini a 'Radio Montecarlo': “Potrebbe essere un'idea, purché gli amici Leo, Maldini e Gazidis vogliano iniziare con una sconfitta…”.

“C'è una grande sintonia e molta coesione tra me e Galliani, che abbiamo già lavorato a lungo insieme nel Milan – ha aggiunto Berlusconi – Incontrare il Milan un giorno sarebbe una grande emozione. Ci piacerebbe vincere il primo trofeo già quest'anno, cioè la Coppa Italia. Sarebbe bello vincere subito qualcosa, poi il nostro obiettivo è ovviamente la Serie B. La missione del Monza è chiara: creare una squadra giovane e tutta italiana".



SPORTAL.IT | 11-04-2019 22:23