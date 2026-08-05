Pagelle Napoli-Osasuna 2-1: sorpresa Lucca, eurogol di Politano. Spinazzola e Anguissa sugli scudi

I top e flop: Politano e Lucca tra i migliori. Assist di Spinazzola e Anguissa. Non brillano Folorunsho, Lang, Alisson Santos. Budimir non basta alla remutada

Piccoli passi avanti. Il Napoli di Allegri continua a vincere in amichevole e, nel ritiro di Castel di Sangro, batte per 2-1 l’Osasuna anche senza i big McTominay e De Bruyne, che restano in tribuna, e con Lukaku ancora assente con anche Rafa Marin e Gilmour. La sblocca Politano, al 27′, con un sinistro stratosferico in area al volo su un traversone dal lato opposto di Spinazzola. Dalla ripresa in poi, Allegri stravolge la formazione iniziale ma il Napoli non perde il mordente offensivo: Lucca diventa la prima nota positiva e, su assist in profondità di Anguissa, riesce a girarsi dal limite dell’area e con una finta salta Herrando per poi concludere centralmente a rete e raddoppiare al 53′.

La prima sbavatura difensiva per i partenopei arriva però a 20′ dalla fine: Budimir entra in area palla al piede e viene atterrato da Obaretin: l’attaccante degli spagnoli accorcia le distanze al 70′ dagli undici metri ma la rete del 2-1 non basta ad acciuffare la rimonta. Crescono gli azzurri nel finale che amministrano la gara e non subiscono altri pericoli. I top e flop della gara.

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