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Pagelle Napoli-Osasuna 2-1: sorpresa Lucca, eurogol di Politano. Spinazzola e Anguissa sugli scudi

I top e flop: Politano e Lucca tra i migliori. Assist di Spinazzola e Anguissa. Non brillano Folorunsho, Lang, Alisson Santos. Budimir non basta alla remutada

4 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Piccoli passi avanti. Il Napoli di Allegri continua a vincere in amichevole e, nel ritiro di Castel di Sangro, batte per 2-1 l’Osasuna anche senza i big McTominay e De Bruyne, che restano in tribuna, e con Lukaku ancora assente con anche Rafa Marin e Gilmour. La sblocca Politano, al 27′, con un sinistro stratosferico in area al volo su un traversone dal lato opposto di Spinazzola. Dalla ripresa in poi, Allegri stravolge la formazione iniziale ma il Napoli non perde il mordente offensivo: Lucca diventa la prima nota positiva e, su assist in profondità di Anguissa, riesce a girarsi dal limite dell’area e con una finta salta Herrando per poi concludere centralmente a rete e raddoppiare al 53′.

La prima sbavatura difensiva per i partenopei arriva però a 20′ dalla fine: Budimir entra in area palla al piede e viene atterrato da Obaretin: l’attaccante degli spagnoli accorcia le distanze al 70′ dagli undici metri ma la rete del 2-1 non basta ad acciuffare la rimonta. Crescono gli azzurri nel finale che amministrano la gara e non subiscono altri pericoli. I top e flop della gara.

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Napoli-Osasuna, la chiave tattica

Il Napoli del neo tecnico Massimiliano Allegri si schiera in campo con il 4-3-3. Al centro dell’attacco è presente Hojlund, nonostante una leggera fatica muscolare dei giorni precedenti. Il bomber danese è supportato da Politano sulla destra e Giovane sulla sinistra. In fase di non possesso, invece, gli azzurri si schierano con il 4-4-2 con Folorunsho che si alza in attacco al fianco di Hojlund per pressare i portatori palla avversari. Per allargare il gioco, Allegri chiede a Politano di giocare quanto più possibile sull’esterno destro con Folorunsho e Giovane che si alzano in fase offensiva alle spalle di Hojlund.

Gli spagnoli, invece, si schierano in partenza con il 3-5-2 e in fase di non possesso utilizzano il 4-4-2 per schermare il gioco palla avversario.

Nel secondo tempo Allegri cambia la totalità della squadra: dentro Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Obaretin, Olivera, Vergara, Alisson, Lucca e Lang e Prisco al posto di Lobotka.

Napoli-Osasuna, la chiave tattica

I top del Napoli

  • Politano 7.5. Sblocca la gara con un sinistro al volo su cross di Spinazzola al 28’. Abile nel recuperare palloni, a spezzare il gioco avversario ed a ripartire in velocità. Scheggia la traversa al 35’.
  • Lucca 7. Entra dalla ripresa in poi e con un dribbling dal limite dell'area aggira l'avversario e conclude centralmente in rete.
  • Spinazzola 7. Serve un cross in area a Politano che si tramuta in assist.
  • Anguissa 7. Assist per Lucca al 53'. Gran ritmo, resta tra i più in forma della squadra.
  • Giovane 6.5. Titolare per la terza amichevole consecutiva, abile ad assecondare la manovra offensiva. In crescendo il feeling con Hojlund che supporta giocandogli alle spalle.
Napoli-Osasuna, la chiave tattica

I flop del Napoli

  • Folorunsho 5.5. Non brilla per dinamicità, si dedica al pressing avversario e sale in avanti al fianco di Hojlund in fase di non possesso.
  • Lang 5.5. Mai decisivo in avanti, non spinge quanto dovrebbe ma anzi gioca più basso quasi in linea con i centrocampisti.
  • Obaretin 5. Subentra dalla ripresa in poi ma commette fallo da rigore al 68' su Budimir che accorcia le distanze dal dischetto.
Napoli-Osasuna, la chiave tattica
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