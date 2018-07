Amichevoli: Cagliari-Real Vicenza 10-0

(ANSA) – CAGLIARI, 18 LUG – Ancora una scorpacciata di gol per il Cagliari nella seconda amichevole nel ritiro a Pejo, in Trentino: contro il Real Vicenza, a 24 ore di distanza dalla sfida contro la Rotaliana finita 9-0, la squadra di Maran vince per 10-0. Questa volta il tecnico rossoblù ha schierato inizialmente Cragno tra i pali, una difesa a quattro con Faragò, Romagna, Ceppitelli e Pajac, centrocampo con Deiola, Colombatto, Barella e Castro, con Farias e Han davanti. Ancora ai box Cerri, l’ultimo arrivato. Assenti i soliti Srna (non può giocare le amichevoli) e Joao Pedro (si sta allenando a Cagliari al Cus in attesa di potersi aggregare al gruppo): entrambi sono squalificati per doping. A segno due volte Han e Farias. In gol anche Deiola, Faragò, Castro, Barella, Ionita e Pavoletti.

ANSA | 18-07-2018 21:22