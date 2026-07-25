Ombre e luci per il Milan a Glasgow nel suo primo vero test stagionale: due disattenzioni dilettantistiche in difesa, con Pavlovic e Ricci ingiustificabili, stavano per costare carissimo nell’amichevole con il Celtic ma dallo 0-2 si è passati al 2-2 con una ripresa assai più convincente. Gara double face per il Diavolo, nessun tiro in porta e qualche eccesso di sicurezza in 45′, orgoglio, gol e personalità nella ripresa quando l’ingresso di Camarda ha cambiato la gara. Tante seconde linee, idee già chiare, si vede la mano di Amorim ma molte cose da rivedere in difesa, che pure era il reparto sulla carta più affidabile. Troppo poco protetta la linea a tre rossonera. Dopo 10′ illusori in cui il Milan aveva mostrato coraggio, possesso palla veloce e verticalizzazioni ecco che il bicchiere mezzo pieno ha presto lasciato il posto ad una sorprendente fragilità che, fermo restando che si tratta solo di test estivi e con tante riserve, suona già come un campanello d’allarme. Il riscatto nella ripresa e giudizio sospeso ma qualcosa di interessante si è visto con note di merito – oltre che per Camarda – per Bartesaghi, Fofana e uno scatenato Chukwueze, vera spina nel fianco degli scozzesi.
Amichevoli, Celtic-Milan: Camarda salva il Diavolo dopo le follie di Pavlovic e Ricci, si vede già la mano di Amorim
Prova double face dei rossoneri a Glasgow, con errori da dilettanti in difesa, nella ripresa Chukwueze, Fofana e il bomber ex Lecce rimettono le cose a posto, Gila ko dopo 22'
Pubblicato:
Erroracci da matita blu, il Celtic ne approfitta
La formazione iniziale vede pochissimi potenziali titolari in campo: davanti a Torriani difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic; Athekame e Bartesaghi esterni con Ricci play e Comotto mezzala mentre Loftus-Cheek e Ossola agiscono come incursore alle spalle di Kostic, arrivato per rinforzare il Milan Futuro ma centravanti momentaneo nel Milan presente. Dopo un avvio perentorio, giocato tutto nella trequarti avversaria, il primo intoppo nasce da un incredibile errore di Pavlovic che dall'out sinistro, senza nessuna pressione, nel tentativo di servire il portiere regala un assist d'oro a Duran che davanti alla porta non sbaglia. I rossoneri provano a riprendersi dallo choc ma al 27' ancora un errore imperdonabile condanna il Diavolo. Altro retropassaggio sbagliato. Ricci coglie alla sprovvista Torriani e Pavlovic e manda di fatto in porta Duran che anticipa il passaggio corto e appoggia per Forrest che insacca. Prima del riposo a evitare il tris è Torriani che devia in angolo un'insidiosa punizione di Mc Cowan: zero conclusioni invece per il Milan troppo fumo e niente arrosto.
La doppietta di Camarda
Amorim cambia tutto nella ripresa , restano solo solo Torriani, Bartesaghi e Loftus-Cheek schierandosi con Gila, Odogu e Terracciano dietro; Chukwueze, e Bartesaghi esterno, capitan Fofana e Musah in mezzo, con Loftus-Cheek e Guernier a supporto di Camarda. E si vede un altro MIlan che dopo solo un minuto accorcia le distanze. Camarda si procura un rigore con mestiere e dagli undici metri mette all'incrocio. L'ex Lecce sfiora il raddoppio in contropiede all'11' ma si vede che il passo della squadra è diverso. Il bomber però si rifà al 52' con un gran colpo di testa su assist perfetto di Chukwueze siglando il 2-2.
L'infortunio di Gila
Escono anche Loftus e Bartesaghi, al loro posto Vos e Borsani ma la brutta notizia è l'infortunio di Gila che si ferma dopo 22' per un problema muscolare e viene sostituito dal giovane Vladimirov. Il Celtic ogni tanto ci prova con qualche folata ma la retroguardia rossonera stavolta non si distrae. E' sempre il Milan a crederci di più ma col passar dei minuti la manovra è meno lucida e qualche rischio inatteso arriva anche per Torriani. Il risultato però non cambia e la gara finisce in parità, 2-2. Il Milan ora è atteso dal derby contro l’Inter a Perth il 5 agosto, dalla sfida con il Chelsea in Indonesia, a Giacarta, l'8 agosto e dall'ultimo appuntamento contro il Manchester United a Breslavia a Ferragosto.