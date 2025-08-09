Amichevoli, da Leeds-Milan a Palermo-City, dove vedere tutte le gare in diretta tv e streaming

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulle prestigiose amichevoli di oggi: in campo tutte le big, Barbera sold out per la grande sfida contro Guardiola

A pochi giorni dal via dei campionati di Serie A e B, è ancora tempo di amichevoli per quasi tutte le squadre di serie A. E’ un super sabato in cui spiccano gli impegni di Milan e Palermo, chiamate ad affrontare rispettivamente Leeds United e Manchester City. Doppio appuntamento inglese per le squadre allenate da Massimiliano Allegri e Filippo Inzaghi, con i rosanero che parteciperanno all’Anglo-Palermitan Trophy contro la formazione di Pep Guardiola. Un incontro inedito, voluto fortemente dal City Football Group. Ecco come e dove vedere le due partite in diretta tv e streaming: qui di seguito tutte le info.

Dove vedere Leeds-Milan in diretta tv e streaming: l’orario dell’amichevole

Dopo aver esordito contro l’Arsenal di Mikel Arteta in questa pre season, il Milan di Massimiliano Allegri ha lanciato segnali positivi contro il Liverpool di Arne Slot, prima di rifilare nove reti agli australiani del Perth Glory. Oggi, alle ore 16, il test con il Leeds United, tornato in Premier League e prossimo ad iniziare ufficialmente la sua stagione 2025/26. Grande attesa per la prima di Luka Modric e Ardon Jashari, gioiello classe 2002 appena arrivato dal Club Brugge.

Leeds-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo sempre su DAZN, la cui applicazione mobile è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. App disponibile su App Store e Play Store, per smartphone e Android. Aggiornamenti in tempo reale su risultati e marcatori anche sui canali social ufficiali di Milan e Leeds, con i rossoneri che renderanno visibili gli highlights della partita anche su Milan Tv.

Palermo-Manchester City, dove vedere l’Anglo-Palermitan Trophy in diretta tv e streaming

Un “Barbera” tutto esaurito attende il prestigioso confronto tra Palermo e Manchester City, unite dalla proprietà targata City Football Group. Dopo un’annata deludente, i ragazzi di Filippo Inzaghi vogliono puntare sin da subito alla promozione diretta in Serie A, per riportare la squadra siciliana tra i grandi. Test importante contro i Citizens di Guardiola, a meno di due settimane dall’inizio del campionato cadetto.

Sarà possibile assistere a Palermo-Manchester City in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport, con pre gara e interviste post partita. Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e in pay per view su OneFootball, con le omonime applicazioni mobili scaricabili su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso l’inserimento dei propri dati, previo abbonamento. Fischio d’inizio alle ore 21 alla Favorita.

Tutte le partite di oggi in diretta

