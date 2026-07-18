Debutto da dimenticare per Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Nel primo test stagionale, dal ritiro di Valles, i rossoblù affondano contro i tedeschi dell’Arminia Bielefeld, formazione della Zweite Bundesliga. Una disfatta senza alibi (0-4) dopo una gara anonima che ha visto gli avversari dominare in lungo e in largo. E’ vero che gli avversari sono più avanti nella preparazione ma il Bologna è apparso senza idee, confusionario ed incapace di rendersi davvero pericoloso.
Amichevoli: il Bologna non parla ancora Tedesco, con l'Arminia è una disfatta e saltano già i nervi
Rossoblù ko per 4-0 nel primo test stagionale a Valles, il Banfield - che gioca nella Zweite Bundesliga, segna tre gol in meno di mezzora, tensione alle stelle, espulso Rowe
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Bologna inesistente, disastro sin dall'avvio
Un tentativo di Castro ed un tiro di Odgaard di poco a lato sono gli unici squilli di un Bologna che è stato in difficoltà sin dall'avvio. Otto minutii e i tedeschi vanno già in gol: Momuluh porta palla fino al limite e libera il destro, Pessina respinge ma sulla ribattuta arriva Grodowski prima di tutti per un tap-in facile facile. Al 14' incompresione in uscita tra Pessina e Casale su un lancio lungo per Grodowski, che si trova libero con la porta vuota per il raddoppio.
L'espulsione di Rowe
Dominio totale dell'Arminia che dopo il cooling break, al 29', fa tris: traversone basso in mezzo: la sfera arriva a Worl che, a rimorchio, scarica in rete battendo Pessina. al 35' entrata ruvida di Dominguez su Bauer con i tacchetti sul ginocchio scatena una mini rissa, se la cava col giallo. Tensione alle stelle nel recupero con un altro fallaccio di Russo su Rowe, che reagisce con una testata all'avversario e viene espulso.
Prossimi impegni con Heidenheim e l'Iraklis di Mazzarri
Ripresa ancor più anonima, l'Arminia mette il freno a mano, Tedesco urla e si sbraccia ma la squadra non reagisce. Girandola di sostituzioni, ancora falli evitabili e risultato che cambia ancora al 90' grazie al gol di Bauer. La squadra di Tedesco affronterà ora l'Heidenheim: mercoledì 22 luglio, ore 16, poi l'Iraklis Salonicco di Mazzarri sabato 25 luglio, ore 16, quindi il Cambuur: sabato 1 agosto, il Pisa: sabato 8 agosto e il Brighton sabato 15 agosto in Inghilterra.