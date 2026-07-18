Amichevoli: il Bologna non parla ancora Tedesco, con l'Arminia è una disfatta e saltano già i nervi

Un tentativo di Castro ed un tiro di Odgaard di poco a lato sono gli unici squilli di un Bologna che è stato in difficoltà sin dall'avvio. Otto minutii e i tedeschi vanno già in gol: Momuluh porta palla fino al limite e libera il destro, Pessina respinge ma sulla ribattuta arriva Grodowski prima di tutti per un tap-in facile facile. Al 14' incompresione in uscita tra Pessina e Casale su un lancio lungo per Grodowski, che si trova libero con la porta vuota per il raddoppio.