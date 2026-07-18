Non è la vera Juve ma qualcosa di buono si vede già. Così come le indicazioni che arrivano da questa amichevole col Basilea saranno utili per capire chi, tra riserve, giovani ed esuberi, può rimanere in bianconero e chi può preparare le valigie. Al St. Jakob-Park contro la squadra svizzera del grande ex Lichtsteiner – alla prima esperienza importante da tecnico – finisce 0-0 ma è una casualità. Poteva farne 2 o 3 la Juve, poteva farne almeno uno il Basile che si è visto parare da Perin un rigore.
Amichevoli: mezza Juve piace a metà, pari col Basilea, Perin para un rigore, bene Adzic, male Arthur e Openda
Finisce 0-0 con gli svizzeri del grande ex Lichtsteiner. Intrigante l'unico nuovo Ekathor che però esce per infortunio dopo mezzora, Milik non brilla
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Promossi e bocciati
Pressing alto, sovrapposizioni sulle fasce, verticalizzazioni in profondità: non ci sono ancora gli interpreti veri ma lo spartito è quello amato di Spalletti, in miniatura si vede qualcosa della Juve che sarà. Mancavano I calciatori reduci dai Mondiali, ovvero Bremer, Conceiçao, David, Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie e Yildiz, e nel primo tempo c'erano gli esuberi come Douglas Luiz e Openda assieme a tante seconde linee. I ritmi bassi degli svizzeri, che aspettano troppo dietro, consentono qualche giocata anche a Douglas Luiz e Zhegrova (comunque rimandati) ed esaltano gli sprint di Adzic e Boga. Intrigante anche Ekathor nella mezzora in cui è rimasto in campo prima di essere sostituito precauzionalmente per una brutta botta. Ancora un oggetto misterioso Openda, reattivo Di Gregorio, destinato alla cessione, le rare volte in cui è stato chiamato in causa. Nella ripresa Spalletti ha cambiato tutti i titolari, lasciando in campo solo Openda che era subentrato ad Ekathor.
Quante occasioni sprecate
Solo Juve nel primo tempo ma niente gol. Al 20' Imbucata per Adzic in area che si ritrova a tu per tu con Omlin: il montenegrino calcia sul primo palo, ma il portiere avversario respinge. Al 23' grande giocata di Cambiaso sulla sinistra che serve bene Boga, che entra in area, evita l'intervento di un avversario e calcia. Ma il tiro è troppo centrale. Finisce già alla mezzora la partita di Ekathor, tra i più attesi, che aveva fatto anche vedere belle cose. Dopo un intervento duro di Victory, esce dal campo il nuovo acquisto è uscito dolorante per far posto a Openda. Al 34' punizione battuta veloce dalla Juve con Zhegrova che imbuca in area per Adzic: il montenegrino la rimette in mezzo per Openda che però viene anticipato, il pallone sbuca sui piedi di Douglas Luiz che tenta il tocco morbido, Omlin in uscita respinge con una grande parata.
La prodezza di Perin
Ripresa con la squadra rivoluzionata: ci sono Perin, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik, Oboavwoduo e Joao Mario ma nonostante la superiorità costante dei bianconeri (con Miretti che si divora un gol calciando addosso al portiere dopo avergli rubato il pallone sul rinvio) l'occasionissima arriva per il Basilea. Al 57 ingenuità di Arthur che sgambetta Otele in area, è rigore che però Perin neutralizza tuffandosi sulla destra sul tiro dagli 11 metri dello stesso Otele. La gara cala di ritmo, si fa sentire la migliore condizione degli svizzeri (già alla quarta uscita) ma all'84' viene espulso il portiere del Basilea Mirko Salvi per aver atterrato fuori area Openda lanciato in porta. Non c'è tempo, però, finisce senza reti con Spalletti che richiama prima del tempo uno spento Milik, bocciato come Openda ed Arthur mentre tra i promossi c'è il baby Oboavwoduo oltre a Perin.