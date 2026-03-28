Amichevoli, Tomori nell'Inghilterra ma l'Uruguay gela Wembley: Norvegia ko, brivido Argentina con la Mauritania

L'Olanda regola la Norvegia: decisivo Reijnders. Austria a valanga sul Ghana, goleada dell'Algeria al Ferraris contro il Guatemala. Super serata per Nico Paz.

In concomitanza con gli spareggi decisivi per le ultime qualificazioni ai Mondiali, prende il via anche il programma delle formazioni già certe di un posto nel torneo iridato. Le nazionali che hanno già staccato il pass per la rassegna che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada riempiono il calendario con varie amichevoli di lusso. Confronti utili per affinare l’intesa tra i vari reparti ma soprattutto per fornire ai ct indicazioni fondamentali su eventuali alternative tattiche in vista del Mondiale. Tutte le big hanno risposto presente all’appello, fatta eccezione per l’Inghilterra nel finale dall’Uruguay. Vittorie convincenti arrivano dall’Olanda sulla Norvegia, dalla Spagna sulla Serbia e dalla Germania contro la Svizzera. Alla Bombonera, primo gol con la maglia dell’Argentina per Nico Paz.

Pari a Wembley tra Inghilterra e Uruguay

L’amichevole di lusso andata in scena a Wembley tra l’Inghilterra di Tuchel e l’Uruguay di Bielsa non è andata oltre l’1-1. Gara sbloccata dai Tre Leoni all’81’ grazie a Ben White, lesto a spingere il pallone in rete a porta sguarnita dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner. Il pareggio sudamericano è arrivato in extremis su calcio di rigore trasformato da Federico Valverde, concesso dopo una revisione al VAR per un fallo dello stesso White ai danni di Federico Vinas. Un match vibrante fino all’ultimo secondo, con un clamoroso doppio salvataggio in area da parte di Maguire. La gara di rodaggio ha permesso a Tuchel di testare alcuni elementi chiave, tra cui Tomori, schierato titolare e rimasto sul terreno di gioco per un’abbondante ora alla sua prima apparizione con l’Inghilterra dopo due anni e mezzo.

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Spettacolo tra Svizzera e Germania, Reijnders ribalta la Norvegia

Emozioni a non finire anche a Basilea, in una sfida ricca di capovolgimenti di fronte tra Svizzera e Germania. A stappare la sfida ci ha pensato l’ex Bologna Ndoye, a cui ha risposto Tah. Prima del duplice fischio, elvetici nuovamente avanti con Embolo, poi la risposta tedesca con Gnabry. Nel secondo tempo è salito in cattedra un monumentale Wirtz. Dopo aver sfornato i due assist per le reti del primo tempo, il talento tedesco si è messo in proprio siglando prima la rete del sorpasso, poi la rete del definitivo successo. Nel mezzo, il guizzo di Monteiro per il momentaneo pareggio. Tra le fila dei padroni di casa, sono scesi in campo dal primo minuto Freuler e Akanji, mentre Jashari e Aebischer hanno portato energie fresche a gara in corso.

Sorride anche l’Olanda, che ha mandato ko la Norvegia. La selezione norvegese sembrava inizialmente poter fare a meno di Haaland, passando in vantaggio con Schjelderup. La reazione degli Oranje non si è fatta attendere: prima Van Dijk e poi l’ex Milan Reijnders hanno ribaltato definitivamente il risultato. Da segnalare gli assist vincenti di Koopmeiners e Dumfries e il buon spezzone di gara garantito da Malen e De Vrij.

Tutto facile per la Spagna, goleada dell’Algeria al Ferraris

Nessun problema per la Spagna che archivia la pratica Serbia con un netto 3-0. Oyarzabal ha spianato la strada ai compagni con una doppietta prima del definitivo tris siglato da Munoz. Il programma internazionale ha registrato anche la larga vittoria dell’Austria (5-1) sul Ghana e il successo del Montenegro per 2-0 contro l’Andorra. Goleada dell’Algeria sul terreno del Ferraris di Genova contro il Guatemala con un inequivocabile 7-0. Oltre alle reti messe a segno da Gouiri, Mahrez e Aouar merita una menzione la marcatura di Fares Ghedjemis, attaccante in forza al Frosinone al suo esordio con la Nazionale. Completa la serata di test match il poker dell’Egitto ai danni dell’Arabia Saudita.

Argentina, la serata perfetta di Nico Paz

L’Argentina supera la Mauritania con un piccolo brivido nel finale. Partita subito indirizzata dalla Seleccion con la rete di Enzo Fernandez servito da Molina. Serata da incorniciare, però, per Nico Paz. Sotto lo sguardo attento di Leo Messi, il giocatore del Como ha firmato il doppio vantaggio e il suo primissimo centro in nazionale battendo una punizione magistrale. Un gran gesto tecnico che ha conseguito l’applauso della Pulce catturato tempestivamente dalle telecamere a bordo campo. Proprio Messi è poi subentrato a Nico Paz al rientro dagli spogliatoi. A tempo quasi scaduto è arrivato il gol di Lefort ad accorciare le distanze per gli ospiti.

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