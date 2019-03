Amichevoli, vincono Brasile e Argentina

Tante le nazionali impegnati in test amichevoli. L'Argentina, grazie ad un gol di Correa, si è imposta in casa del Marocco (1-0 il finale). A secco Dybala e Lautaro Martinez. Vince anche il Brasile che, in quel di Praga, si impone sulla Repubblica Ceca per 3-1.

Per i brasiliani, in gol Gabriel Jesus (doppietta) e Firmino. Non brilla Paquetà. Pari tra Stati Uniti e Cile (1-1) mentre il Messico batte il Paraguay 4-2. In rete anche Dos Santos. Vince anche il Costa Rica: 1-0 ai danni della Jamaica.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 07:40