Amici Celebrities, Ciro Ferrara: commozione e tenera novità

Ciro Ferrara ha chiuso la sua prima esperienza in un talent, come meglio non poteva. Ha inteso misurarsi con un ambito – il canto – che da calciatore deve aver praticato nel privato di spogliatoi e cene di squadra, forse familiari. Invece, complice l’intuizione della squadra di Maria De Filippi, Ferrara ha dimostrato di avere notevole complicità con il mezzo televisivo, al di là del ruolo di opinionista.

Nell’ultima puntata da concorrente (Ciro è stato eliminato nel corso dell’ultima puntata di Amici Celebrities andata in onda il sabato sera), l’ex Juve e Napoli si è reso protagonista di una pagina intima, molto personale, orchestrata da Queen Maria e dai suoi con suo padre, Giovanbattista.

A conclusione della consueta lettera, interpretata dalla De Filippi (molto C’è posta per te), i due si sono prestati a un duetto inedito, sul palco di Amici Celebrities. Con “‘O surdato ‘nnamorato”, il padre dell’allenatore ed ex giocatore ha confermato il suo talento nel canto, ribadendo il concetto espresso poco prima.

“Se chiudo gli occhi e faccio un salto nel tempo, l’immagine che ho di te bambino è quella di un piccoletto ricciolo sempre con il pallone sotto il braccio che trascorreva l’intero pomeriggio in giardino ad aspettare che qualcuno scendesse da casa per giocare a pallone. Lo sai, io non ho mai pensato che tu potessi diventare un gran calciatore, anche perché da bambino eri così piccoletto che anche i tuoi amici ti consideravano il più scarso e ti mettevano sempre in porta”.

LA LETTERA DI PAPA’ GIOVANBATTISTA

Giovanbattista, nella sua lettera per il figlio Ciro Ferrara, ammette che all’inizio non era contento che giocasse a calcio e trascurasse gli studio. Oggi però ammette che: “Ora che sei un uomo voglio chiederti scusa perché inizialmente non ho condiviso la tua passione per il calcio, io volevo che tu studiassi. – così conclude – Ora che sei diventato grande e padre puoi capire il mio comportamento e solo ora posso dirti quanto sia fiero e orgoglioso che tu sia mio figlio”. Non manca, sul finale, una nota ironica. Il papà di Ciro ad Amici Celebrities sottolinea come non sia lui l’artista di casa: “Tua mamma ha studiato pianoforte e io canto in un coro. Qui, mi dispiace, avrei dovuto esserci io!”.

CIRO FERRARA PRESTO NONNO

Poco prima di andar via, il lieto annuncio: presto Ciro diventerà nonno. Sua figlia Benedetta, infatti, è in dolce attesa. La primogenita dell’ex terzino juventino ha dei profili social blindati e non ama apparire: possiede un negozio di abbigliamento e ha studiato Marketing, conseguendo alcuni anni or sono la laurea. Vive a Torino e, dalle poche informazioni trapelate, è legata sentimentalmente da qualche anno

VIRGILIO SPORT | 07-10-2019 13:46