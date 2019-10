Amici Celebrities: Ciro Ferrara in finale. Platinette insorge

Contrariamente a quanto si sarebbe potuto prevedere, Ciro Ferrara è in finale. Il tanto citato e studiato regolamento ha consentito all’ex difensore di Napoli, Juve e Nazionale di essere ripescato e di accedere alla parte conclusiva di Amici Celebrities.

La sua interpretazione, poco gradita a Platinette, ha consentito però al campione di giungendo fino in fondo alla competizione di un talent che tanto ha promesso e consentito a un professionista del pallone che poco aveva dimostrato (se non nulla) sul palco in qualità di one man show. Invece, nei momenti di condivisione del palco con Michelle Hunziker e Maria De Filippi (magnifica conduttrice all’occorrenza) Ciro Ferrara ha conferito verve e versato ironia lì dove poteva fiorire solo polemica, proponendosi come intrattenitore.

Caratteristiche che, onestamente, negli studi televisivi di programmi sportivi come opinionista stentava a manifestarsi.

Certo, le premesse non erano delle migliori. Neanche quelle che hanno accompagnato l’ex giocatore alla semifinale del talent show, in verità, lo erano. Stando a quanto riporta Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, Ferrara avrebbe accumulato un ritardo macroscopico a causa di un pisolino sul treno. “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove”. Questo il retroscena raccontato dal settimanale.

Un ritardo che non ha danneggiato, però, l’esibizione di Ciro il quale gareggerà con Filippo Bisciglia, la sua compagna Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Sono loro, infatti, i quattro finalisti, di Amici Celebrities che con il rientro di Maria ha ritrovato un certo tono e, forse, maggiore riscontro in termini di ascolti dopo un avvio stentato con il solo supporto della pur perfetta Michelle Hunziker.

VIRGILIO SPORT | 17-10-2019 12:43