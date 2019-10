Amici Celebrities, la decisione su Ciro Ferrara riapre i giochi

Per esigenze di palinsesto e programmazione, le ultime due puntate di Amici Celebrities si sono quasi accavallate destando – forse – confusione nei seguaci del talent show vip, firmato da Maria De Filippi e dalla sua Fascino.

A fare ritorno, sul palco e nel pieno della gara, anche Ciro Ferrara che, insieme all’imprenditore e giudice di Masterchef Joe Bastianich, ha ripreso le fila del discorso interrotto. Proprio l’ex calciatore di Napoli, Juve e Nazionale ha buttato fuori l’imprenditore.

Una decisione, quella di prevedere una sorta di ripescaggio, che promette di rendere più frizzante la situazione e risollevare gli ascolti, alquanto altalenanti, di questa prima edizione.

Dove eravamo rimasti

Come ricorderanno i più attenti, Ciro Ferrara aveva deciso quasi inaspettatamente di partecipare a un talent incentrato su canto e ballo, spendendosi in un ruolo inedito rispetto al recente passato. Come opinionista televisivo, allenatore e ancora di più in qualità di giocatore, il nome di Ferrara è stato una certezza di professionalità e successo.

Come difensore sul talento assoluto dimostrato in campo poco da aggiungere, se non che si tratta di uno dei più forti e continui giocatori nel suo ruolo, sia nel corso della sua permanenza al Napoli, siua durante gli anni della Juventus, società a cui è rimasto fortemente legato nonostante lo strappo vissuto da allenatore.

Presto nonno

Nel corso delle puntate di Amici Celebrities, Ciro Ferrara ha conquistato il pubblico con momenti di rara emozione, svelando molto della sua vita personale. A sorpresa, Maria De Filippi ha portato C’è posta per te sul palco, invitando in studio il padre di Ferrara, Giovambattista.

Questa parentesi, molto umana e allegra, vera ed emozionante, dell’incontro padre-figlio è culminato poi con il saluto di Ciro che ha annunciato la gravidanza poi di sua figlia Benedetta. Egli stesso aveva spiegato come diventare padre molto presto, a soli 23 anni, lo aveva vissuto quasi con incoscienza per gli impegni professionali. Oltre a Benedetta, Ciro Ferrara ha altri due ragazzi avuti dall’ex moglie Paola. La loro separazione, annunciata quasi all’improvviso, risale al 2017.

VIRGILIO SPORT | 10-10-2019 11:53