Amoruso spiega il calo di Milenkovic

La sconfitta contro l'Atalanta non è ancora stata digerita dai tifosi della Fiorentina, come conferma Lorenzo Amoruso: "Ho avuto l'impressione che Pioli abbia voluto improvvisare una tattica nuova, con una difesa a 5 che non si era mai visto e un pressing altissimo su cui i giocatori sono andati in confusione".

L'ex difensore della Viola si è soffermato su Milenkovic, che nelle ultime gare è parso meno brillante delle prime uscite: "Ha perso un po' di umiltà, si è convinto di essere un grande giocatore e vuole strafare, sul Papu ha forzato un anticipo troppo rischioso anzichè aspettarlo come avrebbe dovuto. Le sue prospettive sono importantissime, ma a patto che giochi con la massima concentrazione".

L'Ajax ha stupito tutti con la filosofia dei giovani: "Bisognerebbe cambiare la filosofia del settore giovanile. La Fiorentina, come molte altre squadre italiane, guarda al risultato delle squadre giovanili. L'Ajax e il Barcellona investono molto anche sugli allenatori delle giovanili, alla Fiorentina tranne la Primavera questo non succede" ha concluso l'ex difensore a 'Radio Bruno'.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 16:05