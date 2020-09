Ana Carrasco se l'è vista brutta

Dramma sfiorato per Ana Carrasco. La spagnola è stata protagonista di una bruttissima caduta all’Estoril, in Portogallo, dove stava svolgendo una sessione di allenamento: si è procurata due fratture alle vertebre, come reso noto dal suo team, il Provec Kawasaki.

Fortunatamente non ci sono altre cattive notizie: la ragazza può muovere tutto il corpo ed è rimasta sempre cosciente. Dal suo letto di ospedale a Lisbona ha anche mandato un breve messaggio video ai suoi fan per tranquillizzarli sulle proprie condizioni promettendo che farà di tutto per tornare in pista prima possibile.

OMNISPORT | 11-09-2020 10:16