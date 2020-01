Anastasi, il ricordo di Juventus e Inter

La notizia della scomparsa di Pietro Anastasi ha colpito tutto il mondo del calcio, in particolare le squadre con cui il grande bomber catanese aveva giocato dal 1968 al 1978, la Juventus e l'Inter.

L'attuale allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri, lo ha così ricordato in conferenza stampa: "Anastasi era un calciatore importantissimo per la storia della Juve e del calcio Italiano. Me lo ricordo protagonista agli Europei del 1968, quella finale è uno dei miei primi ricordi da bambino. E' stato un grande calciatore e un grande uomo". La società bianconera ha ufficializzato che in occasione di Juventus-Parma sarà osservato un minuto di silenzio, e i giocatori scenderanno in campo col lutto al braccio.

Anche l'Inter ha espresso il proprio cordoglio, con una nota sul sito ufficiale: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa, alla famiglia vanno il pensiero e l'affetto di tutto il Club e dei tifosi nerazzurri".

In conferenza stampa, Antonio Conte ha ribadito: "Siamo vicini alla sua famiglia. E' un momento doloroso per tutti, Anastasi era davvero una grande persona".

SPORTAL.IT | 18-01-2020 14:50