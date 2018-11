Ancelotti a testa alta: 'Psg? Non gioco per il pari'

Due settimane dopo aver sfiorato l’impresa a Parigi, il Napoli torna ad incrociare sul proprio cammino europeo il super Psg di Cavani, Mbappé e Neymar.

Il trio delle meraviglie è pronto per l’operazione sorpasso se è vero che i francesi sono solo terzi nel girone con quattro punti, uno in meno del Napoli e due in meno del Liverpool, che spererà in un altro pareggio per fare il vuoto battendo la Stella Rossa.

“Stiamo bene, l’ambiente è carico al punto giusto. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma sappiamo anche quello che dobbiamo fare – le parole di Ancelotti in conferenza stampa ha provato a 'cancellare' il ricordo della partita d'andata – Abbiamo rispetto per una squadra molto forte. Non sappiamo come si schiereranno. La prestazione dell’andata ci ha dato più convinzione: peccato non avere concretizzato di più, ma ormai non pensiamoci più".

Questa volta ci sarà un avversario in più, Gigi Buffon, al debutto in Europa con il Psg: "Sarà bello ritrovarlo – ha detto Ancelotti – Ho rispetto e stima per il professionista e affetto per l'amico".

Vietato pensare che un pareggio può fare comodo: "Le grandi squadre giocano per vincere, non per fare speculazioni sulla classifica. Il fatto che sia tutto equilibrato è positivo per noi, all'inizio col sorteggio non era così, eravamo la terza ruota del carro, ora invece siamo lì".



SPORTAL.IT | 05-11-2018 15:40