Ancelotti alza l'asticella: "Vincere"

Carlo Ancelotti in conferenza stampa parla della stagione del Napoli che sta per ricominciare: "Sono convinto che quest'anno avremo un Napoli migliore, con meno incognite e un gioco collaudato. Non ci saranno grosse novità dal punto di vista tattico, dobbiamo consolidare quanto fatto nell'ultima stagione non sempre con grande continuità".

"Napoli da scudetto? Dobbiamo ambire a giocare per cercare di vincere. Siamo stati competitivi lo scorso anno, ora dobbiamo alzare l'asticella cercando di vincere qualcosa. Nella passata stagione non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, ci è rimasto un po' di rammarico per la seconda parte dell'anno. Ma abbiamo avuto delle sensazioni positive nel finale, anzi ottime, soprattutto nella partita con l'Inter e vogliamo ripartire da lì".

Insigne: "Ha fatto bene all'inizio e nel finale nella scorsa stagione. E' il nostro capitano e mi aspetto un atteggiamento da capitano".

SPORTAL.IT | 08-07-2019 13:15