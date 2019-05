Ancelotti anticipa il futuro di Insigne e il mercato del Napoli

Penultima partita casalinga della stagione per il Napoli, che prima di chiudere contro l’Inter nella giornata conclusiva ospita il Cagliari. Obiettivo tornare alla vittoria per cancellare un lungo periodo nero, tra l’eliminazione dall’Europa League e il ko contro l’Atalanta.

Ma con lo scudetto svanito, al termine di una stagione che ha visto gli azzurri mai in corsa per il primo posto e sconfitti dalla Juventus in entrambi gli scontri diretti, e con il secondo posto virtualmente in tasca, è inevitabile parlare di futuro e del mercato che verrà per rendere più competitiva la rosa per la lotta allo scudetto e per ben figurare in Champions League.

Carlo Ancelotti non si è sottratto al tema nella conferenza di vigilia, affrontando prima di tutto il futuro di Lorenzo Insigne. Dopo le burrasche delle scorse settimane, sembra tornato il sereno tra il capitano da una parte, società e allenatore dall’altra.

Ancelotti non sembra avere dubbi: “Lorenzo ha ribadito la voglia di rimanere e di prolungare il contratto, non c'è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo. Questa settimana è servita da ulteriore conferma per la sua volontà di rimanere qua".

In entrata fioccano già i primi nomi, come quello dell’attaccante del Psv Lozano e dell’esterno del Tottenham Trippier: “Il mercato sarà lungo, fino al 31 agosto possono succedere tantissime cose. Allenatore manager? Non mi interessa, non lo voglio fare. La direzione tecnica della società è molto competente, io voglio fare solo l'allenatore, ed è una cosa che mi prende già molto tempo. E' da tempo che parliamo della squadra futura, si è in continua evoluzione. Lozano e Trippier sono giocatori che stiamo valutando”.

Chiusura invece sul talento di Cagliari e Nazionale Nicolò Barella: "L'apprezzamento resta, è un grandissimo centrocampista. Barella non tra quei giocatori sotto osservazione" ha concluso Ancelotti.



