Ancelotti applaude: "Napoli in crescendo"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti applaude gli azzurri, che hanno superato il Lecce per 4-1: "È venuta fuori una bella partita. Non perfetta, perché abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto sui cambi di gioco. Si può migliorare, ma l'abbiamo controllata bene, anche se nella prima parte siamo stati un po' leziosi. Non era semplice, ma la prestazione è stata un crescendo e la squadra ha finito molto bene, anche da un punto di vista fisico siamo al top".

"Questo è un gruppo che mi dà modo di scegliere. Elmas cresce, dobbiamo avere pazienza, ha fatto molto meglio la prima parte che non la seconda. Il cartellino lo ha condizionato, ma è stato molto utile e intelligente, siamo contenti di averlo". Milik: "Arek dà il meglio di sé quando gioca di fianco a un'altra punta, è bravissimo anche come centrale. Mi è piaciuto molto come hanno lavorato insieme da compagni di reparto".

SPORTAL.IT | 22-09-2019 19:14