Ancelotti: 'Atteggiamento da dimenticare'

Prima sconfitta ufficiale per Carlo Ancelotti da allenatore del Napoli. Sul campo della Sampdoria il Napoli affonda senza attenuanti, come confermato dal secco 3-0 finale.

Addio testa della classifica, ma il tecnico emiliano, che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della gara di ‘Marassi’, si preoccupa per altri motivi…: "Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita come contro la Lazio e il Milan, ma questa volta non siamo riusciti a raddrizzarla. Abbiamo regolato il primo gol, ma in generale tutto il primo tempo a livello di atteggiamento e lì sono emerse tutte le nostre preoccupazioni. È stata una questione mentale, non abbiamo attaccato con i terzini, abbiamo sbagliato i movimenti, arrivavamo sempre in ritardo".

E nel finale è emerso pure il nervosismo, con tanti falli e ammonizioni: "Il nervosismo ci sta nel finale, quello che non ci sta è l’atteggiamento avuto nel primo tempo. Dobbiamo essere più attenti".



SPORTAL.IT | 02-09-2018 23:25