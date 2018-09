Ancelotti avverte la Juve: "Napoli al top"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus: "La squadra sta bene, è motivata, arriviamo in buone condizioni a questa sfida, le scelte toccano a me, è un problema mio, ma non do la formazione, anche perché meriterebbero di giocarla in più di 11".

"Un test molto importante per valutare soprattutto il nostro momento attuale che ritengo buono, con la Juve ne avremo ulteriore conferma oppure sarà un passo indietro, ma sono fiducioso, arriviamo a questa partita dopo un calendario molto complicato, ma in condizioni ottimali, speravo di arrivarci così, fisicamente stiamo bene, nelle ultime due partite abbiamo giocato ottime gare sia dal punto di vista difensivo che offensivo, speriamo di ripeterci contro una grande squadra".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 13:30