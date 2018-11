Ancelotti: 'Bernat? Non segna mai...'

Il Napoli restituisce al Psg la rimonta subita all'andata e aggancia il Liverpool in testa al girone incertissimo a due turni dalla fine.

Al San Paolo contro i francesi, però, gli azzurri hanno sofferto di più rispetto alla gara d'andata. Questa l'analisi post-partita di Carlo Ancelotti ai microfoni di 'Sky Sport': “Nel primo tempo siamo stati troppo prudenti, abbiamo lasciato troppo spazio ai loro tre centrali che hanno controllato il ritmo, poi nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento visto che dovevamo recuperare il risultato. Abbiamo messo più pressione e le cose sono andate meglio. Abbiamo fatto 20 minuti di grandissimo livello e questo l'abbiamo pagato nel finale, in cui abbiamo cercato più di gestire che di offendere".

La sconfitta del Liverpool rende il girone imprevedibile: “Non ci aspettavamo che perdessero, adesso s'è messa pure la Stella Rossa di mezzo… Un girone più equilibrato di così non si poteva avere, ma almeno siamo in vantaggio con il Psg se dovessimo arrivare pari (per i due gol segnati in trasferta all’andata, ndr). Ci sarà da soffrire fino alla fine".

Il tecnico emiliano è stato beffato da un suo ex giocatore al Bayern: “È stato bello rivedere Buffon, Di Maria e Thiago Silva. A me segnano sempre i giocatori che ho avuto: Bernat non ha mai fatto un gol in vita sua…”.



SPORTAL.IT | 07-11-2018 00:25