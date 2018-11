Ancelotti cambia tutto prima del tour de force

Inizia un periodo delicato per il Napoli di Carlo Ancelotti, che a partire dalla sfida con il Chievo è atteso da otto partite in un mese tra campionato e Champions League. E già dopo gli scaligeri arriveranno due impegni da affrontare con la massima concentrazione: la Stella Rossa in Coppa e poi l'Atalanta.

Ecco perché l'incontro con i Mussi Volanti potrebbe essere sfruttato da Ancelotti per far girare alcuni uomini e dare respiro ad alcuni intoccabili della sua rosa. Se in avanti potrebbero partire Insigne e Milik come titolari (con Mertens pronto a subentrare a partita in corso) e Callejon potrebbe lasciare spazio a Ounas, a centrocampo potrebbero partire da titolari Diawara e Rog (Hamsik e Allan in questo caso potrebbero rifiatare). Per l'altra maglia il tecnico partenopeo sta valutando a chi dare fiducia tra Zielinski, Fabian Ruiz e Ounas.

Il quartetto difensivo, invece, dovrebbe vedere Hysaj e Malcuit in campo dal primo minuto. Difficoltà invece a procedere con le rotazioni per i centrali: con Maksimovic che ha chiesto e ottenuto un permesso e Luperto ancora in ritardo, la rodata coppia composta da Koulibaly e Raul Albiol dovrà probabilmente stringere i denti e scendere in campo ancora una volta. Rappresentando la vera certezza di Ancelotti.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 10:30