Ancelotti cancella il Bayern: 'Avevo contro quasi tutti...'

Altra vigilia “emozionante” per Carlo Ancelotti, che dopo il Liverpool affronta con il suo Napoli in Champions il Psg. Dai ricordi di due finali Champions (tre considerando quella non giocata per infortunio con la Roma nel 1984) a quelli dell’anno e mezzo trascorso sulla panchina dei parigini.

Adesso, però, nell’orizzonte di Carlo c’è solo il Napoli: “Le due partite contro il Psg saranno decisive per la qualificazione. Non siamo favoriti, ma siamo temuti e questo è già importante. Affronteremo una squadra fortissima in particolare in attacco, ma se avremo coraggio potremo fare bene”.

L’ultima volta a Parigi fu anche l’ultima sulla panchina del Bayern, ricordo che il tecnico emiliano cancella così: "Sono emozioni contrastanti. La partita dello scorso anno non è un ricordo piacevole, ma del resto a Monaco non avevo la fiducia di nessuno, forse di quattro-cinque giocatori… Se invece parliamo della mia permanenza a Parigi e' stata una bella esperienza, con una societa' che voleva crecere e lo ha fatto in fretta. Adesso però penso al Napoli, qui ho la di fiducia di tutti…”.

Sulla formazione: “Insigne sta meglio, se sarà al 100% giocherà, ma potrei anche decidere di fare qualche rotazione”.



SPORTAL.IT | 23-10-2018 20:30