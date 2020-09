Ancelotti chiama Milik: il polacco può partire davvero

Sembra finalmente definito il futuro di Arkadiusz Milik, al centro di un uragano di voci di mercato in questi mesi e che ormai è vicino a salutare davvero il Napoli.

Dopo essere stato abbandonato dalla Juventus ed essere uscito dai progetti della Roma (che ha mantenuto in rosa Edin Dzeko), si era parlato di un possibile approdo in Premier League per lui. Le voci relative al Tottenham hanno però nel frattempo lasciato spazio a quelle di un trasferimento all’Everton.

Il club di Liverpool ha iniziato alla grande il campionato, con tre vittorie nelle prime tre partite. A Carlo Ancelotti manca però un tassello per rendere i suoi una reale pretendente al titolo inglese, e l’ex tecnico partenopeo avrebbe indicato alla dirigenza proprio il polacco che già allenò nel periodo campano.

L’Everton, secondo ‘Tuttosport’, sarebbe disposto a investire i 25 milioni richiesti dal Napoli, che nel giro di qualche giorno potrebbe quindi lasciar partire il centravanti che da settimane è indicato tra i partenti.

OMNISPORT | 27-09-2020 10:06