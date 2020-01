Ancelotti chiama Rugani all'Everton

Carlo Ancelotti chiama Daniele Rugani all'Everton.

Il centrale toscano continua a non trovare spazio in prima squadra alla Juventus nonostante l'arrivo del suo antico maestro Maurizio Sarri e ancora una volta si apre per lui l'ipotesi di un trasferimento in Premier League.

Ne parla 'Tuttosport', secondo cui la nuova ipotesi per lui parla di un trasferimento a Liverpool, presso i Toffees allenati dall'ex tecnico del Napoli. Altra opzione porta invece al Leicester City di Rodgers, lanciatissimo al secondo posto alle spalle dell'irraggiungibile Liverpool.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 12:31