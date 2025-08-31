Ancelotti chiede consiglio al figlio Davide: "Posso convocare questo tuo giocatore?"

Il ct del Brasile ha chiesto informazioni su Vitinho del Botafogo, il club allenato dal figlio, e ha seguito il suo suggerimento

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Davide, che mi dici di Vitinho? Merita la nazionale?”. “Vai tranquillo, papà, è forte”. Questo in sintesi il succo della telefonata di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, al figlio Davide, tecnico del Botafogo dove milita Vitinho. E’ stato proprio Davide Ancelotti a rivelare la chiamata.

Le convocazioni di Ancelotti

L’allenatore dell’Alvinegro ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro il Bragantino per il Brasileirão. Il terzino destro del Botafogo, Vitinho, è stato convocato dal ct Carlo Ancelotti per la Nazionale brasiliana, in vista delle partite contro Cile e Bolivia, valide per gli ultimi due turni delle qualificazioni. Sostituisce Vanderson, che è stato escluso. Nella conferenza stampa a Davide è stato chiesto di un possibile colloquio con suo padre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Davide

La riposta non si è fatta attendere: “Sì, come tutti gli allenatori, quando pensa di convocare un giocatore della mia squadra, chiama me, proprio come chiama gli altri allenatori. Dobbiamo separare nettamente gli aspetti professionali da quelli personali, come abbiamo sempre fatto quando lavoravo con lui. Non c’è differenza qui. Quindi, ha chiesto a me. Vitinho lo merita, perché è un giocatore di alta qualità, un giocatore molto professionale, e merita questa convocazione”.

Davide è soddisfatto anche della prova del Botafogo che ha battuto il Red Bull Bragantino per 4 a 1 allo stadio Nilton Santos, a Rio de Janeiro (RJ), in una partita valida per la 22a giornata del Brasileirão . L’ultima vittoria era stata contro il Ceará il 4 giugno, prima del Mondiale per Club

Il Botafogo torna a vincere

Danilo, Newton e Savarino, tutti da fuori area, hanno segnato i gol bianconeri nel primo tempo, mentre Montoro ha chiuso la bara nei momenti finali; Jhon Jhon ha segnato per gli ospiti. Con questo risultato, la squadra bianconera ha raggiunto quota 35 punti nel Brasileirão e si è avvicinata alle prime quattro. Ora, la squadra si allenerà per preparare la partita contro il Vasco, nel ritorno dei quarti di finale della Copa do Brasil.

Davide Ancelotti ha ribadito la sua fiducia nella squadra nonostante le partenze di Cuiabano e John, che ha firmato con il Nottingham Forest, ma ha sottolineato che tutto può succedere durante il mercato: “Abbiamo giorni liberi, ma terremo d’occhio i nostri telefoni e vedremo cosa succede. Abbiamo alcuni giocatori disponibili per le trattative. Come sempre, ogni allenatore è contento dei rinforzi, quindi vedremo cosa succederà”.