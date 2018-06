Ancelotti ci prova per Ochoa

Il Napoli, dopo l'addio di Reina, è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: Leno si è trasferito ufficialmente all'Arsenal mentre Rui Patricio sembra destinato al Wolverhampton. Il club di Aurelio De Laurentiis sta sondando altre opportunità e una di queste potrebbe essere Guillermo Ochoa, portiere del Messico e autore di una grandissima prestazione contro la Germania. Il portiere classe 1985 si esalta durante i Mondiali: anche in Brasile nel 2014 aveva disputato un torneo strepitoso a suon di parate fenomenali e si era guadagnato il passaggio al Malaga nella Liga spagnola.

Secondo il Mattino, il Napoli è interessato al calciatore e Ancelotti, in Russia come commentatore per la TV messicana Televisa, è stato visto più volte parlare con il trentaduenne ex Granada.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 13:05