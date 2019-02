Ancelotti, clamorosa ammissione: un big sta per lasciare il Napoli

C'è un'importante bandiera della serie A pronta ad ammainarsi dopo undici anni e mezzo. Si tratta di Marek Hamsik, sempre più vicino a lasciare il Napoli per tentare un'avventura in Cina.

La conferma stavolta è arrivata da una tra le fonti più autorevoli possibile, vale a dire Carlo Ancelotti. Il tecnico dei partenopei ha parlato con 'Sky Sport' al termine di Napoli-Sampdoria (partita vinta per 3-0 e in cui Hamsik è stato sostituito da Diawara dopo 28 minuti del secondo tempo) e ha ammesso che questa volta la trattativa è vicina a compiersi, anzi vicinissima.

"C'è questa trattativa in corso, non nascondiamo niente – ha ammesso Ancelotti -. Da parte mia e dalla società se il giocatore ha voglia di andare tendiamo ad accontentarlo. Credo che ci sia la volontà, d'altronde si è aperta una trattativa".

"Marek ha fatto molto bene, nonostante quello che si è detto. In quella posizione abbiamo provato Fabian Ruiz e c'è anche Diawara. In quella posizione siamo ben coperti, tant'è che abbiamo rinunciato anche a Rog", ha aggiunto l'allenatore degli azzurri, con parole che fanno quasi già sembrare Hamsik un ex giocatore.

"Il Napoli ha tantissimo rispetto per Marek, se lui vuole fare un'altra esperienza, parlo solamente da un punto di vista emozionale, c'è la tendenza e la volontà di accontentarlo. Ma ora la trattativa è in corso e la dobbiamo valutare insieme al giocatore", ha concluso Ancelotti.

Hamsik, giunto dal Brescia al Napoli all'inizio della stagione 2007-2008, è nel frattempo divenuto il giocatore che nella storia della squadra vanta il più alto numero di presenze in assoluto, in serie A e in Europa, e anche il primo cannoniere in tutte le competizioni: 121 i suoi gol in totale in maglia azzurra, 100 quelli in serie A. Una cifra che a questo punto potrebbe non alzarsi più.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 21:50