Ancelotti: "Con il 4-4-2 siamo più solidi"

Carlo Ancelotti è soddisfatto della netta vittoria di Torino contro i granata di Mazzarri: "L'inizio è stato molto veemente e i movimenti degli attaccanti hanno determinato il risultato. I complimenti li faccio a Insigne, a Verdi che si sta adattando a una nuova squadra ma anche a Mertens e a tutta la squadra".

"Dire che mi sono divertito mi pare troppo, in panchina più che divertirsi ci si preoccupa sempre. Il 4-4-2 ci ha dato più solidità. Com'è nata l'idea di Insigne nel nuovo ruolo? Per limitare il lavoro difensivo e prediligere l'attacco. Insigne è stato decisivo, ma il rendimento di tutti è stato importante. Verdi non è abituato a giocare con questa squadra e ha fatto bene, lo stesso Mertens ha fatto un grande movimento".

La prestazione di Hamsik: "Può giocare novanta minuti senza problemi, fisicamente è a posto. Non è giovanissimo, quindi se c'è possibilità di dargli riposo lo faccio, anche perché questa rosa ha un livello molto alto".

SPORTAL.IT | 23-09-2018 15:45